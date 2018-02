Después de Garavano, en 'Twitter' recordaron el pasado del polémico Zaffaroni

Luego de que Eugenio Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alentara una posible culminación anticipada del gobierno de Mauricio Macri, desde distintos sectores salieron a cuestionarlo.

Uno de ellos fue el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, quien lo acusó de presentar una "visión antidemocrática" y opinó que tras lo dicho "no debería seguir formando parte de la CIDH".

"Si se van antes vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema", había dicho anoche Zaffaroni en un programa de televisión: "Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social".

"Esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Evitemos una catástrofe de esa naturaleza de alguna forma. O sacan el pie del acelerador un poco o vamos a tener un final parecido", agregó el ex juez de la CSJN.

"Pone en crisis y termina desprestigiando a todo el sistema interamericano de Derechos Humanos", sostuvo el ministro y consideró que por ello "no debiera seguir siendo juez de la Corte Interamericana".

En tanto, por redes sociales, el diputado Waldo Wolff también cruzó a Zaffaroni y aseguró que intenta provocar y "quiere venderse como un perseguido político, cuando fue un juez de la dictadura que no pudo justificar sus ingresos, tenía prostíbulos y apañaba delincuentes".

Pero no fueron los únicos. Aquí algunos comentarios: