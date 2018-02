La venganza de Moyano contra Barrionuevo: Millones por bajarse del 21F

Hugo Moyano está perdiendo apoyos para su marcha del 21 de febrero. A los "gordos", los "independientes", los colectiveros y los ferroviarios se suman los gremios de la CGT Azul y Blanca que responden a Luis Barrionuevo. El moyanismo lo siente como una traición, porque Barrionuevo fue uno de los principales impulsores de la protesta sindical desde la cumbre en Mar del Plata, donde el anfitrión fue el gastronómico y se emitió un duro documento contra la pretensión del Gobierno de imponer un techo de 15% a las paritarias, la eliminación de la cláusula gatillo y la persecución judicial que denunció el líder de los Camioneros.

El encargado de anunciar que Barrionuevo se bajaba de la marcha de Moyano fue su delegado en la CGT, Carlos Acuña, quien si bien reafirmó el apoyo del sector a los reclamos del gremio de los camioneros, confirmó que no participará de la protesta.

Moyano se queda ahora con los sindicatos de la CGT que le responden y la Asociación Bancaria de Sergio Palazzo. También se bajó el titular de los encargados de edificios de Víctor Santa María.

Por fuera de la CGT, estarán las dos CTA, de Hugo Yasky y Pablo Micheli, los movimientos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y organizaciones kirchneristas que fueron la excusa oficial para que Barrionuevo se bajara.

"Tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores que no corresponde que se politice. Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina y no es así", dijo Acuña a radio El Mundo.

Fue la misma excusa que dio Barrionuevo en otra marcha hace dos años.

La deserción del gastronómico se confirmará este miércoles en un encuentro que mantendrá la dirigencia de la ex CGT Azul y Blanca.

Pero habría una constelación de razones para la baja de Barrionuevo, el moyanismo –a través del portal Infogremiales- lo explica tomando revancha:

El gastronómico desertó de la marcha convocada por Hugo Moyano para el 21 y envió señales de acercamiento al Gobierno. Lo hizo a través de su delegado en la CGT, el triunviro Carlos Acuña, quien ratificó el apoyo del sector a los reclamos del gremio de los camioneros y en el mismo acto comunicó que no participará de la protesta que su propio sector promovió en la cumbre de sindicalistas opositores organizada por Barrionuevo en Mar del Plata el 18 de enero.

El 18 de enero pasado Luis Barrionuevo fue el anfitrión para la tradicional cumbre sindical marplatense. El evento, que sirvió de plataforma para el regreso de Hugo Antonio Moyano a la arena sindical cotidiana, encontró, a diferencia de otros años, al líder gastronómico con críticas feroces al Gobierno de Mauricio Macri. Tanto es así que hizo las veces de propulsor del duro documento que se dio a conocer y fue uno de los gestores de la idea de mostrarle los dientes al oficialismo con una movilización callejera masiva. “Un Barrionuevo con la cara pintada”, relataron algunos de los presentes en el hotel de la Uthgra.

A menos de un mes de ese cónclave en la feliz, “Bandeja” parece otro. Recompuso sus desgastados lazos con la gestión de Cambiemos, se distanció del Camionero y empieza a repensar su posicionamiento en el espectro gremial, de cara a lo que queda de mandato de Macri.

El primer ruido respecto de la organización de una medida de fuerza conjunta entre los dos ex titulares cegetistas surgió de la propia tropa del catamarqueño.

Es que varias de las organizaciones que tradicionalmente se encolumnaron en la CGT Azul y Blanca mostraron su descontento con lo que entendieron como “seguidismo” de Moyano. Algunos por rencillas históricas, otros por disputas políticas, y algunos otros por batallas intersindicales todavía irresueltas.

Lo cierto es que antes de que Barrionuevo se baje de la movilización, varios de los gremios de su nucleamiento empezaban a pensar alternativas y hasta analizaron una salida del “barrionuevismo”.

Tampoco fue menor, al momento de tomar la decisión de despegarse del #21F, la situación judicial. Es que en las aguas turbias de Luisito varios conforman un punto nodal en el mapa de los que pueden tener problemas con la ley. Gastronómicos, pero también el gremio de Carlos Acuña, entre otros, vienen siendo seguidos de cerca por la causa que investiga la Jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y su par de Quilmes, Luis Armella, por la emisión de documentación apócrifa. Ya se relataron entre los azules y blancos varios allanamientos, inspecciones y procedimientos judiciales.

Algo más que había incomodado al ex presidente de Chacarita fue el perfil de quienes confirmaron su asistencia a la marcha. Es que Barrionuevo no da tregua en su guerra quijotesca al kirchnerismo (que libra él mismo desde el arco gremial y su mujer, Graciela Camaño, desde la arena política), por lo que la presencia los referentes k empezó a volcar la balanza. Vale recordar que por no marchar con ex funcionarios de CFK, “Bandeja” ya había dimitido, en 2016, del acto por el día del trabajador que juntó más de medio millón de personas y lo tuvo como única expresión sindical ausente, en concordancia con el espacio del fallecido Gerónimo “Momo” Venegas.

Tampoco le cayó simpática la idea de compartir la actividad con las organizaciones sociales. El odio y la repulsión del Gastronómico por los piqueteros y la izquierda es de larga data y lo expresa en cada oportunidad que puede. Allí se plasma una diferencia de visión respecto de cuál es el sujeto que debe contener la CGT y a quienes debe representar. El sector de Barrionuevo es de los más conservadores y reacios a incorporar a los trabajadores informales a las filas de la central obrera.

Por último, pero no por eso menos importante, Luis se aseguró la recepción de algunos cientos de millones de pesos provenientes del Ministerio de Trabajo para endulzar sus convicciones. Es que la cartera de Jorge Triaca está en pleno reordenamiento de la gestión de los fondos de capacitación y Barrionuevo, junto con Gerardo Martínez, Antonio Caló, Armando Cavalieri y Ricardo Pignaneli, se garantizaron hegemonizar el reparto de unos $1.500 millones.

Si bien gastronómicos siempre fue un actor trascendente en la materia, ahora se concentró el flujo en pocas manos lo que implicó un beneficio para los que quedaron de pie. Se espera que el ministro, a través del ex Techint Miguel Angel Ponte, designe otros 5 gremios Cambiemos-friendly para completar el abanico de receptores de las políticas y los recursos de capacitación.