Calleri arma un 'Cambiemos' en la Asociación Argentina de Tenis

El ex tenista cordobés e integrante de la ‘Legión Argentina’, Agustín Calleri, confirmó este miércoles (14/02) su candidatura a la presidencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) por la oposición en las elecciones que se llevarán a cabo en el mes de abril. El actual diputado nacional de Cambiemos y oriundo de Río Cuarto lidera la agrupación ‘Experiencia y Cambio’, que intentará vencer en los comicios al oficialismo que propone como candidato a otro ex tenista, José Luis ‘Batata’ Clerc. Actualmente, la AAT tiene como presidente a Armando Cervone, quien asumió en el cargo en noviembre de 2014 luego del fallecimiento del por entonces titular Arturo Grimaldi, y luego renovó su mandato al no tener oposición ese mismo año. La cúpula del oficialismo se completa con Daniel ‘Palito’ Fidalgo y Diego Gutiérrez, vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. En declaraciones periodísticas, Calleri sostuvo que “vemos que el tenis no ha avanzado, al contrario. Cada vez son menos los chicos que están en las canchas de tenis, en los clubes, tanto en el interior como acá en Buenos Aires. Eso no puede pasar más después de haber ganado una Copa Davis. Creo que no hay gestión, no están haciendo un buen trabajo en la parte social del tenis. La base está en los clubes y en las federaciones del interior”.

