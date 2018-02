La Letovo School: Esta no es una escuela para hijos de oligarcas sancionados

El sistema educativo ruso es un desafío desde el fracaso del comunismo. Un millonario invirtió US$ 200 millones en una escuela de excelencia con un concepto revolucionario -planes de estudios adaptados a cada alumno- que costará US$ 20.000 por año y estará preparada para recibir en las afueras de Moscú a 1000 alumnos entre 13 y 18 años, dotados de talento-. ¿Su particularidad? Sólo serán admitidos quienes aprueben un examen, sin importar hijos de quién sean. La gente rica no podrá "comprar" la educación en la Letovo School para sus hijos, afirma su fundador.

Compartí esta nota Imprimir Por Urgente 24 Miércoles 14 de febrero de 2018 13:31 hs