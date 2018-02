Vídeo: Tiroteo en secundaria de Florida deja al menos 17 muertos

Según informan los medios locales de Estados Unidos se está registrando la tarde de este miércoles 14/02 un tiroteo activo en una secundaria de la Florida.

Imágenes aéreas de la cadena WSVN, afiliada a CNN, muestran a varias personas tendidas en el suelo fuera de la escuela Stoneman Douglas en Parkland (USA), recibiendo tratamiento por lesiones y trasladadas a ambulancias. Se supo que “habría 17 personas muertas y al menos 20 heridos”, le dijo un funcionario policial a los medios locales.

“Decenas de vehículos policiales se encuentran en el lugar, incluido un tanque, junto con un equipo de agentes de la ley fuertemente armados, pues el atacante estaría aún activo”.

Posteriormente, la oficina del sheriff del condado de Broward dijo en Twitter que el atacante todavía está prófugo.

Follow @browardsheriff for latest info on the #stonemanshooting. Shooter still at large.