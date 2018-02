US$ 130.000 a 'Stormy', actriz porno que hizo cornuda a Melania

En 2011, 5 años antes que de Donald Trump se lanzara a la política, la actriz porno 'Stormy Daniels' le dijo a la revista In Touch que conoció al hoy jefe de la Casa Blanca en un evento promocional que se celebraba Lake Tahoe (frontera de California y Nevada), el mismo lugar donde Trump participaba en un torneo de golf en Lake Tahoe y, según su versión, tuvieron sexo esa misma noche.

In Touch asegura que, después de la entrevista, 'Stormy' se sometió a un polígrafo y su historia fue verificada por una de sus amigas más cercanas e incluso por su exmarido, que en ese periodo era su novio y asegura que estuvo presente en algunas de las conversaciones telefónicas que mantuvieron Trump y 'Stormy'.

Sin embargo, hoy día ella niega haber tenido cualquier relación (que podría ser parte del pacto para que no hablara sobre el asunto, a cambio de US$ 130.000).

Pero en aquella ocasión Daniels dijo que el sexo con Trump aquella noche “no fue nada loco”, que si tuviera que hacerlo, “podría describir sus genitales perfectamente”.

“No me encadenó a la cama ni nada de eso. Fue en una única posición”, comentó Daniels, quien agregó que Trump parecía “dulce después de aquello. Y me decía ‘quiero verte otra vez ¿cuándo puedo verte otra vez?’”.

Ahora, el abogado personal del presidente Trump, Michael Cohen, ha reconocido que es cierto que un mes antes de las elecciones pagó US$ 130.000 de su propio dinero a una actriz porno para que no hiciese público que en 2006 había mantenido supuestamente un 'affaire' con su cliente.

El rumor que al comenzar enero lanzó The Wall Street Journal fue que Cohen había pagado US$ 130.000 a una actriz porno hoy ya retirada, 1 mes antes de las elecciones de 2016 para que no revelara que 10 años antes había mantenido relaciones con Trump, al año siguiente de que éste contrajese matrimonio con Melania, la 1ra. dama.

Melania Trump (nacida como Melanija Knavs, reconvertida a Melania Knauss) contrajo matrimonio con Donald el 22/01/2005.

El sexo que quizás fue doblemente pago ocurrió poco después que Melania diera luz a Barron, el hijo de Trump que nació en marzo de 2006.

Es decir que Trump le fue infiel a Melania, otra 1ra. dama 'cornuda', tal como lo fue Hillary Rodham Clinton, rival de Trump en los comicios, esposa de William Clinton.

En enero, un portavoz de la Casa Blanca aseguró que se trataba de informaciones "antiguas, recicladas", ya desmentidas antes de las elecciones. Incluso el propio Cohen envió al WSJ una carta firmada por 'Stormy Daniels' y en la que la exactriz afirmaba que no había mantenido "ninguna relación sexual y/o romántica" con el ahora presidente. "Los rumores de que recibí dinero para que me callara por parte de Donald Trump son completamente falsos", aseguraba.

La estrategia ha fracasado, y ahora Cohen reconoció la noticia que irrumpió en la prensa a principos de enero, pero no había sido confirmada hasta ahora. En un comunicado enviado al The New York Times, Cohen asegura que el Presidente de USA nunca le reembolsó el dinero que tuvo que abonar a la actriz Stephanie Clifford, conocida en la industria pornográfica como 'Stormy Daniels'.

A pesar de la confesión, el abogado se ha negado a dar más detalles acerca de cómo fue realizado el pago, aunque sí ha insistido en que fue legal.

Stephanie Clifford comenzó a hacer estriptis a los 17 años en un club en Baton Rouge (Luisiana). Ella eligió su nombre artístico 'Stormy' para reflejar su amor por el conjunto de rock Mötley Crüe, cuyo bajista, Nikki Sixx, llamó a su hija Storm. Lo de 'Daniels' fue por un anuncio publicitario del whisky Jack Daniel's que decía, sobre Louisiana, "una favorita del sur".

Ella conoció a Devon Michaels, quien hacía escenas lésbicas en películas porno para las productoras Wicked Pictures y Sin City, e invitó a Daniels a acompañarla. En Wicked, 'Stormy' conoció a Brad Armstrong y coprotagonizó con Michaels una escena para Sin City. Luego, Armstrong invitó a 'Stormy' a quedarse con él en otras películas de escenas lésbicas. Así comenzó su carrera.

Stormy Daniels



Trump a Stormy: “Tengo que verte de nuevo. Eres impresionante”



Parodia de Stormy & Donald



El abogado acepta que pagó



“Ni la organización Trump ni la campaña de Trump participaron en la transacción con la señora Clifford, y tampoco me reembolsaron el pago directa o indirectamente”, afirmó Cohen al The New York Times.

“El pago a la señora Clifford fue legal y no fue una contribución de campaña ni un gasto de campaña de nadie”, agregó el letrado, que aseguró haber dado explicaciones a la Comisión Electoral Federal tras la presentación de una denuncia de una organización social por presunta malversación de fondos de campaña.

Según el Times, el abogado no respondió a las preguntas del diario sobre por qué hizo el pago, si Trump estaba al tanto, y si hubo transacciones similares con otras personas.

'Stormy', hoy de 38 años, tenía 26 años y estaba en la cima de su carrera.

En 2010, ella evaluó la posibilidad de presentarse al Senado por Luisiana como candidata republicana, pero finalmente no lo hizo.

Antes de este presente, ella le había contado su historia con Trump a 2 medios de comunicación.

Es más: en otoño de 2016, Clifford mantenía conversaciones para aparecer en televisión contando su affaire con Trump, pero el acuerdo económico con Cohen frenó esos planes.

El WSJ informó 4 días antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 que Clifford tenía un acuerdo para salir en un programa de la cadena ABC. La entrevista se canceló súbitamente.

Eran los días cuando se conoció un video de 2005 en el que Trump hablaba en términos groseros de mujeres, y esto puso en jaque su campaña, hasta que los hackers rusos hicieron la diferencia.

El WSJ también reveló que la editorial del periódico National Enquirer (American Media), cuyo dueño (David Pecker) es amigo personal de Trump, pagó US$ 150.000 a una exmodelo de Playboy para que callara sobre sus supuestos encuentros sexuales con Trump, más o menos en la misma época que el caso de Clifford.