Primera quita jubilatoria a la salud del déficit fiscal

Se acerca marzo, mes en el que los jubilados verán finalmente reflejados en el bolsillo los efectos del cambio de sistema de reajuste de haberes. Trascendió que el gobierno ya tiene definida nueva la ponderación, que combina en una proporción 30-70 el 7,1% del sueldo medio de los trabajadores estables (RIPTE) y el 5,1% que acumuló el Índice de Precios al Consumidor Nacional en el trimestre correspondiente al semestre previo, lo cual arroja 5,71% neto de incremento a liquidar para los que superen los $10 mil. Porque de ahí para abajo, por esta única vez cobrarán un adicional de más de $700 como bono resarcitorio que mejorará algún puntito. Si se hubiera mantenido la movilidad que rigió hasta octubre, el aumento tendría que haber sido del 12,5%. La diferencia no sólo faltará en los presupuestos hogareños, sino que para cuando se efectivice llega licuada por la andanada poselectoral de tarifazos en luz, gas y agua, combustibles, transportes, devaluación y, finalmente, el traslado de todo a la canasta básica. El 7,5% de marzo, para entonces, se lo habrá engullido entero una inflación que en el trimestre inicial supera el 8%. La reforma previsional no viene sola sino que llega con la extensión voluntaria de la edad de retiro hasta los 70 años. Les va a venir muy bien a los 3 de cada 4 prejubilados encuestados por la consultora Mercer, que admiten no haber ahorrado para dejar de trabajar y vivir de los haberes que, para peor, la clase política se los acaba de diezmar.

