Los bolivarianos no creen en el Amor

"Celebraré el día del amor y de la amistad, teniendo una actitud positiva, orando a Dios por Venezuela para que nos libremos de quienes nos entristecieron y nos arruinaron... Agradeciendo por mi familia, por mi país, por mis pocos pero sinceros amigos y si alguien me regala un Toronto... ¡La felicidad estaría Completa!".

Reporte Ya/El Nacional



CARACAS. El 14 de febrero de cada año, se celebra el Día de los Enamorados o de la Amistad. Las parejas preparan para ese “alguien especial” alguna actividad que escape de la rutina.

Una rica cena, unos chocolates y hasta un ramo de rosas con un peluche son algunos de los presentes que se dan aquellos que desean manifestar su amor por la otra persona.

Sin embargo, dada la crisis por la que atraviesa el país, muchos conmemorarán el día realizando alguna actividad sin “apretar tanto el bolsillo”.

Nohelia Casanova, ama de casa, comentó que espera que su esposo la invite a cenar comida japonesa “aunque sea en una feria”, pues por los altos precios de este alimento, “no es frecuente que degustemos este tipo de plato” asiático (el sushi).

“La idea es salir de la rutina. El amor se manifiesta a diario, no un solo día. Pero aprovecharé la fecha para comer una de mis comidas favoritas. Haremos el gasto aunque la situación económica no sea la mejor”, dijo.

Un combo de fiesta de langostinos con un refresco tamaño regular en un reconocido establecimiento de comida rápida cuesta Bs. (Bolívares) 450.000 (para el momento de la redacción de este articulo). Cabe destacar que esto es para 1 sola persona. Y una característica del Día de los Enamorados es ir en pareja, y que ambos puedan cenar juntos, no que uno deguste y el otro observe.

Si a eso se le suma, por ejemplo, un roll mixto que vale Bs. 590.000 y unas croquetas de cangrejo, Bs. 80.000s, el precio total de todo es de Bs. 1.120.000, sólo la cena.

Para aquellos que no son amantes de la comida japonesa, hay otras opciones. Las pizzas para dos personas pueden valer entre Bs. 365.900 y Bs. 1.150.550, dependiendo el tamaño y lo que contenga.

En este tipo de festividad, no puede faltar un rico postre. Una opción puede ser el helado. Su presentación en tinita o barquilla de dos sabores tiene un valor de Bs. 350.000. Si son dos, el costo sería de 700.000 bolívares.

Arreglos florales

En el Día de los Enamorados nunca pueden faltar quienes quieren llamar la atención de la persona que le gusta, por lo que los arreglos florales con chocolates y un peluche “nunca pasará de moda”.

Orlada Sosa, encargada de una floristería en La Florida, precisó que no ha tenido tantos pedidos como en años anteriores. No obstante, reitera que a causa de la crisis que vive Venezuela ha bajado las ventas, porque los costos de las flores y demás artículos que utiliza han incrementado “considerablemente”.

Indicó que el arreglo más sencillo que consta de un globo, un chocolate y un mini peluche cuesta Bs. 871.738 (US$ 17,43). “Hay de otros precios. A medida que aumenta el tamaño y lo que quieras agregarle, sube el valor”, enfatizó.

Un peluche mediano con base, chocolate y un globo puede estar entre los Bs. 2.008.948 (US$ 40,18) y Bs. 4.068.238 (US$ 81,36). La comerciante agregó que no tiene peluches gigantes porque eso incrementaría los precios de los arreglos, por lo que “con la crisis actual, nadie los compraría. De hecho, no he tenido tantos pedidos como en otras épocas por los precios y porque estuvo atravesado el Carnaval”.

En ese sentido, sumó que un arreglo floral con 24 rosas rojas, en una base cuesta Bs. 2.106.233 (US$ 42,12). “Ha venido muy poca mercancía, pues los precios son elevados y debemos hacer magia con lo que llega”, agregó.

“Este año no habrá nada que celebrar porque la poca plata (dinero) que hay es para comprar alimentos, si se consiguen, y paliar la situación. Hay muchos gastos, todo va aumentando de manera exponencial y esas festividades no se pueden celebrar”, dio Ramón Valente, vendedor de electrodomésticos.

Sostuvo que “lo máximo” que podrá hacerle a su esposa son “unas arepitas en la noche para consentirla y no cocine nada”, pues afirmó que ella es quien lleva el orden en el hogar además de trabajar.

“Los dos debemos producir, porque la situación no permite que una sola persona asuma la responsabilidad de llevar dinero a casa para los gastos. El Día de los Enamorados es todos los días, no se necesita una fecha en particular para hacer algo especial”, esgrimió.