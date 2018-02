Finalmente Santos ganó un referéndum: Fue en Twitter y para prohibir la ley seca

El 14/2, Juan Manuel Santos lanzó una encuesta en Twitter, donde pregunta a los colombianos si consideran que la Ley seca debería ser eliminada para las próximas elecciones. Esta es una medida que funciona entre las 6 de la tarde del día anterior a las votaciones, hasta las 6 de la mañana del día después, cada jornada electoral, explica la revista Semana. La disposición nació en el pasado por asuntos de seguridad y orden público.

"La ley seca se aprobó en otras épocas. Creo que los colombianos somos ahora lo suficientemente responsables para tener unas elecciones tranquilas sin esta restricción, que afecta mucho el comercio. ¿Estaría de acuerdo con eliminar la ley seca?", preguntó el Presidente colombiano a través de la red social. El 57% de las personas que participaron de la encuesta votaron que Sí, mientras que el 43% optó por el No. Votaron en total 58.973 personas.

La pregunta llegó a menos de un 1 mes de las elecciones al Congreso (11/3) y a poco más de 3 meses para las elecciones presidenciales (27/5). Recordemos que el Acuerdo de Paz con las FARC fue sometido a plebiscito en 2016. En esa ocasión ganó el No y el Gobierno de Santos decidió reescribir el acuerdo e impulsarlo a través del Congreso, sin volver a arriesgarse a someterlo a consulta popular. Ahora Santos vuelve a probar a través de Twitter y en otro tema.

Sin embargo, según el profesor universitario, Moisés Wasserman, una encuesta en Twitter “no es estadísticamente válida” ni “representa a nadie”. “Si se quiere tomar la decisión política, se asume en su totalidad –dijo al diario El Tiempo–. Dejárselas a algunos de los seguidores es populismo”.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró a Blu Radio que esta consulta es para que "los colombianos piensen en que debemos ser una sociedad más responsable con nuestras obligaciones independientemente de si hay una ley o no". Además, Rivera aclaró que la consulta está enfocada a la "eventualidad de tramitar un proyecto para modificar esta disposición del Código Electoral que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas" en las jornadas electorales.

Por otro lado, el Presidente colombiano sorprendió el jueves 15/2 con una carta destinada a quien lo suceda, haciendo un balance de sus casi 8 años de mandato y asegurando que no interferirá en su trabajo. La publicó a través de Twitter y, debajo, etiquetó a varios candidatos. Ellos son Humberto de la Calle, Iván Duque, Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez, Pinzón Bueno, Carlos Caicedo y Rodrigo Londoño. Sorprendió que entre los destinatarios del mensaje no estuvieran su exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, ni el exprocurador, Alejandro Ordóñez Maldonado, explica el portal La FM. Tampoco están las exsenadoras Viviane Morales Hoyos y Piedad Córdoba Ruiz. Pero Santos salió rápidamente a aclarar que no había etiquetado a esos candidatos porque las opciones no estaban habilitadas.