Espert pide "no entrar en pánico”, pero ve al dólar en $24

Tras tocar los $20,50 días atrás, este jueves (15/2) el dólar descendía más de 10 centavos tras el anuncio del Banco Central de mantener las tasas de interés, y se vendía a $20,10. A pesar de la baja, el economista José Luis Espert lo ubicó en los $24 hacia fin de año, pero advirtió que no es motivo para “entrar en pánico”.

"No veo motivos para el pánico por la subida del dólar. No tendría que haber pánico si termina el año entre $ 23 y $ 24. Hasta esos niveles, no es motivo para entrar en pánico. Entiendo que es un motivo de preocupación porque la suba se traslada a los precios”, dijo el economista.

En declaraciones a FM La Patriada, Espert sostuvo que “el dólar se está acomodando recién ahora de la suba de precios de los últimos años”.

“Es lo natural, el dólar a la larga sigue a la inflación”, analizó.

En tanto, Espert advirtió que la inflación es el problema que más inquieta a los argentinos: “Es un fenómeno que tiene origen en el deficit fiscal. Argentina se está endeudando de manera muy significativa".

“Con este déficit fiscal, y tan volcados a endeudarnos, la Argentina es muy sensible a lo que pase afuera. La tasa de inflación de enero en Estados Unidos resultó altísima y eso le está pegando a los bonos argentinos, ya que se encarece el financiamiento del déficit”, añadió.

Sobre los salarios y la inflación, Espert pronosticó que la inflación anual va tener un piso de 20% y un techo de 25%.

Pero a pesar de que no se cumplirá la meta inflacionaria que puso el Gobierno, el economista aseguró que “por izquierda o por derecha, los salarios no van a perder poder adquisitivo".

Y concluyó: “Los salarios no van a perder mucho contra la inflación. No me imagino que los salarios reales vayan a caer entre 5% y 10% para los que están dentro de convenio”.