El romántico posteo de San Valentín que la NRA borró tras el tiroteo en Florida

El miércoles 14/2, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés) borró un posteo que había retuiteado -era originalmente de Kimber Firearms, compañía productora y distribuidora de pistolas-, que presentaba la imagen de un almohadón con forma de corazón y 2 armas apoyadas encima.

La imagen estaba acompañada de la frase: "Dale a tu pareja algo que apreciará este Día de San Valentín."

Earlier this morning, @NRA re-tweeted a tweet from a gun maker encouraging people to buy their loved ones guns for #ValentinesDay



Since the #schoolshooting in Florida they've deleted that tweet and have gone silent.



Thankfully, I took a screenshot. pic.twitter.com/cC4A835n0a — igorvolsky (@igorvolsky) 14 de febrero de 2018

Mientras que no se sabe a qué hora la NRA había retuiteado el posteo, el Business Insider notó que alrededor de las 7 de la tarde, la NRA había deleteado el retuit. El posteo original también fue borrado.

Esto habría sucedido horas después del tiroteo en la Marjory Stoneman Douglas High School, en Florida, donde poco antes de la hora de la salida escolar, un ex estudiante -que había sido expulsado- entró con un fusil y comenzó a disparar indiscriminadamente. Dejó al menos 17 muertos y 14 heridos.

Las ironías en las redes sociales no tardaron en llegar:

"Nada dice TE AMO como una herramienta portátil diseñado especialmente para matar gente."

Nothing says "LOVE" like a portable tool specially designed to kill people. pic.twitter.com/1PFS0MSJhA — Metaskopein (@MatthewMoseying) 14 de febrero de 2018

"Preferiría el mismo peso pero en chocolates y frutillas".

I'd prefer the same weight worth in chocolate and strawberries. — Pernille Sylvest (@siegaplays) 15 de febrero de 2018

"Así que así es como se hacen las armas. (Adivinando que la más pequeña es la femenina)."

So that's how guns are made. (Guessing the smaller one is the female)

— Wayne Lee Harrison (@WayneHarrison) 15 de febrero de 2018

"Aún sin el tiroteo en la escuela, el mensaje es muy ambiguo y podría ser (mal)interpretado como la promoción de la violencia doméstica. Es el tipo de amenaza velada que verías a un asesino enviar a la policía en una serie o una película", opinó otra tuitera.