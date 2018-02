La confesión de ‘Ricky’ Centurión: “Podría haber elegido el ‘choreo’”

Tras su abrupta salida de Boca Juniors, por haber quedado involucrado en escándalos extrafutbolisticos, y de un breve paso por el Genoa de Italia, Ricardo Centurión regresó a Racing en esta segunda etapa de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018. En medio de su retorno al club que lo vio nacer, ‘Ricky’ Centurión concedió un reportaje a Radio Mitre en el que hizo fuertes revelaciones acerca de su vida personal y profesional.

En relación a sus orígenes, ‘Ricky’ relató que “Villa Luján (el lugar donde nació, en Sarandí) es muy importante para mí, nunca me voy a olvidar de donde salí, yo ya no puedo ir más. Hay muchas cosas en el barrio que no se ven, es un hueco que si no salís de ahí te vas perdiendo”.

El futbolista, que regresó este año a la 'Academia', donde realizó las divisiones inferiores señaló a radio Mitre que “le debo mucho a mi abuela 'Yaya’, fue la que me llevó de la mano a la prueba en Racing” y añadió que “cuando mi mamá me iba a ver en las inferiores me inhibía, le pedía que no vaya, estaba acostumbrado a la mirada de mi abuela. Ahora no tengo problema que vaya a la cancha”.

Centurión perdió a los 5 años su padre Luis, que trabajaba en una fábrica ilegal de pirotecnia en Lanús. En 1998, la casilla donde hacían rompeportones caseros se incendió: quedaron cenizas y cinco cuerpos calcinados que la policía tardó en identificar. Uno de ellos era el del padre del jugador.

Con relación a los diversos escándalos de los que fue protagonista, el jugador señaló que “capaz que mañana salgo de acá y tengo un accidente y dicen que estaba borracho o saliendo de un boliche, lo que me pase a mi lo van agrandar siempre, por eso trato de evitar todo, soy un apuntado”.

Posteriormente, Ricardo Centurión expresó que “yo tuve la opción de agarrar la droga y el choreo, pero opté por el camino del deporte. Mi vieja estaba internada en un hotel, por eso me esforcé para salir adelante. Ya no soy el chico de Villa Luján, soy Centurión y en el barrio me ven como un signo pesos”.

Ricky tiene dos objetivos en mente para este 2018 que recién comienza: consolidarse como “un volante con gol” y bajar el perfil a todo lo que hace, algo que le costó en su paso por Boca. “No me arrepiento del pasado, pero me hubiese gustado mostrar otra imagen en mi vida personal”, aseguró.

Es que fueron precisamente los episodios extrafutbolísticos los que lo alejaron del Xeneize el año pasado. El último fue una pelea en un boliche de Lanús, pero este se sumó a otra serie de escándalos previos que llevaron al presidente Daniel Angelici a poner punto final a su vínculo con el club.

“La mejor decisión fue volver a Racing, es mi casa y lo siento así. Sabía que me iba a adaptar rápidamente, el técnico tuvo mucho que ver”, manifestó.

Sobre su pasado en el Xeneize, el volante expresó: “El mundo Boca es terrible. No lo entendí o no lo quise ver”. Por su parte, al ser consultado sobre la relación con su ex compañero Carlos Tévez, fue contundente: “No hablé más”.