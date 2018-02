Explotó la polémica: No habrá más promotoras en el TC 2000 y Super TC 2000

El mundo entero parece que va tomando consciencia acerca del verdadero rol que de la mujer en la sociedad en cuanto se refieren a sus derechos y su militancia para erradicar la violencia machistas que padecen en todos los órdenes de la sociedad.

Por lo tanto, los organizadores del Súper TC 2000 y TC 2000 se suman a los cambios sociales que se están dando dentro del país y el mundo. En este sentido, desde la organización han decidido eliminar el uso de las promotoras como meros productos para exhibir publicidad.

La decisión fue tomada en conjunto con los equipos, marcas y sponsors. De esta manera, una de las categorías del automovilismo argentino se suma a la decisión que tomaron desde la Fórmula 1 de eliminar unas de las funciones de las mujeres dentro de las carreras.

En este sentido, informaron que promoverán la incorporación de personal de ambos sexos para funciones promocionales, con una vestimenta similar a la del resto del equipo, y eliminará la exhibición de las promotoras como fondo de las notas de televisión o audiovisuales de la transmisión oficial.

Asimismo, aclararon que la decisión “no afecta las fuentes de trabajo del personal actualmente dedicado a funciones promocionales, sino que posibilita, aún más, la creación de nuevas acciones activas, que involucrarán con mayor presencia al cliente dentro del evento”.

Es que si bien a partir de ahora estará prohibida su participación en la calle de boxes, el personal de promociones estará habilitado para desempeñar sus funciones tanto en el paddock como en los patios de boxes y de marcas.

“Con el objetivo de continuar con la evolución y promover las oportunidades de igualdad a todos los participantes del automovilismo argentino, Súper TC2000 y TC2000 trabajan en esa línea, más allá de prácticas que fueron clásicas en la actividad en su conjunto pero que ya no concuerdan con las normas sociales actuales”, dice el comunicado que despertó polémicas ya que las chicas defienden el trabajo como una forma de poder solventar sus gastos (ganan entre 3.500 y 4.500 pesos por carrera), pero por ejemplo en Río Negro, donde comenzará el año automovilístico nacional, el Partido Socialista exigió al gobierno provincial “no auspiciar ni contratar servicios u ofrecer beneficios tributarios a empresas que contraten mujeres con determinadas características físicas como promotoras”.

El presidente del partido rionegrino, Paolo Etchepareborda, presentó en 2017 un escrito en donde considera que estas prácticas son “violatorias de la Ley Nacional N° 26.485, por ser discriminatorias, sexistas y de violencia simbólica e institucional contra la mujer al tener primordialmente una función meramente ornamental y sexista. En el camino de eliminar la violencia hacia las mujeres y erradicar los femicidios, es necesario que el Estado comprenda la estrecha relación que existe entre las prácticas de violencia más extremas con los patrones culturales y sociales que son tomados por hombres durante toda su vida y que les hacen creer que las mujeres son objetos de los cuales pueden disponer”, advirtieron.

En Rosario, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer solicitaron que en las competencias automovilísticas locales se imite la decisión. Sofía Botto, representante de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), declaró que “se va a ser un pedido formal al Autódromo Municipal para que ya desde la próxima competencia se aplique esta medida, para luego seguir con otras cuestiones muy naturalizadas que tienen a la mujer como objeto”.

Esta decisión se produce tras la aparición del movimiento #MeToo (#YoTambién) por el que mujeres de todo el mundo denuncian la violencia sexista. En ese marco, los elogios no tardaron en llegar. “Gracias a la Fórmula 1 por haber decidido acabar de utilizar a las Grid Girls. Otro deporte hace una clara elección en cuanto a lo que desea representar”, felicitó la asociación británica de promoción del deporte femenino Womens Sport Trust, entre otras.

“Las marcas sienten que hay algo que está cambiando”, sumó Fatima Benomar, cofundadora del movimiento femininsta y LGBT francés Les Effrontées.

Bratches enfatizó que la tradición de promotoras en los boxes “no es apropiada” ni está “de acuerdo con la Fórmula 1 y sus aficionados”, pero parece haberse equivocado. Los pilotos y el público que se identifica con las carreras, no piensan lo mismo. En una encuesta realizada por el grupo de comunicación Sky Sports el 70% de los sondeados lamenta la decisión.

“Pueden decir que soy anticuado pero para mí las Grid Girls forman parte del espectáculo tanto como los coches, las escuderías y los pilotos”, reaccionó en Twitter el piloto alemán de la Fórmula E Maro Engel. “Estoy a favor de que los pilotos/equipos decidan si quieren que mujeres, hombres o niños estén en las parrillas de salida”, señaló el piloto brasileño de Fórmula 1 Lucas di Grassi.

Otros pilotos de la Fórmula 1 como el holandés Max Verstappen (Red Bull) o el alemán Nico Hulkenberg (Renault) se habían mostrado en las últimas semanas defensores de la presencia femenina. El germano llegó a decir incluso que “sería una pena privarnos se este placer visual”. Su compatriota Sebastian Vettel (Ferrari) criticó que en el Gran Premio de Mónaco de 2015 las promotoras fueran sustituidas por hombres. “¿Qué interés tiene llegar a estacionar detrás de George o Dave?”, sostuvo Vettel.

“Es un trabajo como cualquiera. Yo vivo en Santa Fe y me mandan por mails los pasajes para ir en micro al lugar en donde se desarrolle la carrera. Casi siempre llego el viernes y me voy el domingo cuando termina. Me pagan el hotel, las comidas y el trabajo. Puede ser de $3.500 a $4.500. Es simple, solo sacar la cuenta. Además soy profesora de educación física. Ser promotora es un trabajo, en donde lo que gano me sirve para pagar mis gastos”, expresó Cleo Caballero.

El Súper TC 2000, que tiene como vigente campeón a Facundo Ardusso, iniciará su temporada el próximo 18 de marzo en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, los míticos “200 kilómetros” se llevarán a cabo en la penúltima fecha, el 4 de noviembre, también en el circuito porteño.

El calendario completo de la categoría es el siguiente:

18 de Marzo – Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 8 de Abril – Autódromo Juan Manuel Fangio (Rosario, Argentina) 29 de Abril – A Confirmar 20 de Mayo – Circuito Internacional Potrero de los Funes (San Luis) 03 de Junio – Autódromo Ciudad de Rafaela (Rafaela, Santa Fe) * 22 de Julio – A Confirmar 12 de Agosto – Ciudad de Oberá (Oberá, Misiones) 02 de Septiembre – Circuito Callejero Santa Fe Ciudad (Santa Fe) 23 de Septiembre – Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello (San Juan) 07 de Octubre – Autódromo de San Nicolás 04 de Noviembre – Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 25 de Noviembre – Autódromo Oscar Cabalén (Córdoba).