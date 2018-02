La Superliga anunció que no tendrá descensos y la aparición de otro torneo

El fútbol argentino, aunque parezca mentira, no encontró un formato ideal de disputa de campeonatos desde la instauración del profesionalismo a principios de los años 30. Desde ese momento, hubo disputa de campeonatos anuales ‘profesionales’ tal su denominación en ese entonces hasta la llegada de los Torneos Metropolitano y Nacional que duraron hasta 1985. A partir de ese año, hubo campeonatos anuales que coincidieron con las ligas europeas y en 1991 se impusieron los torneos ‘cortos’ llamados Clausura y Apertura, posteriormente campeonatos Final e Inicial, de Transición y la Superliga actual.

En medio de estos repentinos cambios, el Comité Ejecutivo de la Superliga ratificó lo que figuraba en el Estatuto y anunció que no habrá descensos en diciembre.

De esta forma, se producirán dos ascensos y cuatro descensos en mayo 2018 y otros dos ascensos y cuatro descensos en junio del 2019.

“No planteamos modificaciones en el descenso para no hacer temblar a ningún club”, expresó Mariano Elizondo en Radio Continental. Y agregó: “La idea es llegar a 2020 con 22 equipos”.

En este momento, si el torneo terminara ahora, descenderían Chacarita, Arsenal, Temperley y Olimpo. Por arriba de ellos figuran Vélez, Huracán, Tigre y Patronato.

También se ratificó que el calendario de la Superliga va de agosto a junio, mientras que aún no se definió cómo se van a jugar los torneos de las próximas temporadas.

“Hay varias posturas sobre cómo debe ser el formato: si es un torneo largo o uno corto lo definiremos más adelante. Aunque esto lo veo complejo por el tema de las cantidades de fechas”, expresó el presidente de la Superliga.

La confirmación implica que no habrá descensos a fin de año, una especulación que había tomado cuerpo. La segunda edición de la Superliga también comenzará en agosto, con 26 conjuntos. Cuatro descenderán en junio de 2019 y dos representantes de la BN se sumarán a Primera.

Hoy la opción que reúne mayor consenso es la de un torneo largo, a una rueda, como se está desarrollando la edición actual. Como contaría con 25 fechas, sobrarían fines de semana. En consecuencia, crecen las posibilidades del nacimiento de un nuevo torneo: la Copa de la Superliga.

Se trataría de un certamen de eliminación directa, símil Copa Argentina, que ocuparía los fines de semana ociosos. Como la Superliga estará compuesta por 26 instituciones, podrían jugar como “invitados” los seis mejores clasificados de la B Nacional, para que la llave la integren 32 contendientes.

Las definiciones en cuanto al formato llegarán en el próximo cónclave. Mientras tanto, la AFA deberá resolver cómo se disputará la B Nacional 2018/2019, que también está en debate.

Hay un proyecto que contempla el ascenso masivo de equipos del Federal A y de la Primera B Metropolitana hasta completar 40 cupos, es decir, 20 del Interior y 20 de los directamente afiliados, y regionalizar la competencia.

Esta nueva modalidad sería al estilo de la Carabao Cup en Inglaterra, que la disputan los equipos de las primeras cuatro Divisiones de la isla. Esta copa corre en paralelo de la famosa FA Cup (la competición más longeva del mundo), que depende de la Federación Inglesa y donde compiten clubes de categorías más bajas que no son profesionales.

El formato de la ex Carling Cup es la siguiente: en la Segunda ronda ingresan 13 equipos de la Premier League, los que no disputan competencias internacionales, y en la tercera entran los restantes. En contraposición a la FA Cup, no se juega un replay en caso de empate, sino que hay prórroga y penales. Las semifinales se juegan a ida y vuelta, y la definición es un partido único en Wembley. Justamente, el próximo fin de semana Manchester City y Arsenal dirimirán quién levantará el trofeo. También se utiliza mucho para probar cambios reglamentarios, como el nuevo sistema de definición de tiros desde el punto de penal (el sistema ABBA).

El campeón de este torneo clasifica a la Europa League, la segunda competencia más importante organizada por la UEFA.

Por consiguiente, la idea sería copiar el modelo inglés y mantener la Copa Argentina, que es organizada por la Asociación del Fútbol Argentino, y agregar esta nueva competencia, para paliar la falta de fines de semana con fútbol en la temporada.