Turquía sentencia a 6 periodistas a cadena perpetua

El viernes 16/2, una Corte turca sentenció a 6 periodistas a cadena perpetua por el intento fallido de golpe de Estado en 2016, según la agencia de noticias Reuters.

3 de ellos fueron sentenciados por haber ayudado a la cadena de noticias a la que se echa la culpa del suceso, reportó TRT Haber TV, incluso a pesar de que la Corte más alta de Turquía había ordenado la liberación de uno de ellos en enero.

Mehmet Altan, un profesor de economía y periodista, y su hermano Ahmet, también periodista -ex editor del diario Taraf-, fueron acusados de haber transmitido mensajes codificados en un programa de televisión, 1 día antes del fallido golpe del 15/7/16.

Nazli Ilicak, otra periodista veterana, también fue sentenciada a cadena perpetua, explica el diario The Guardian.

Today's verdict & sentences of life without parole for #AhmetAltan, #MehmetAltan & #NazliIlicak mark an apex of the disintegration of the #Ruleoflaw in #Turkey. Judge ignored a binding Turkish Constitutional Court decision. The European Court of Human Rights #ECtHR must act. pic.twitter.com/mH0njuskpu