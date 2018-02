Pablo Moyano cargó contra los "cagones" y confirmó "fractura" de la CGT

El secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, insultó a los sindicalistas que no adhieren a la marcha contra el gobierno de Mauricio Macri, que se realizará el miércoles 21 de febrero.



"Son cagones. Hay que hablar así para que la gente entienda. Los presionan con dos tapas (de diario) en su contra y firman un 15% de aumento", sentenció en declaraciones al programa Crónica Anunciada, de FM La Patriada.



Cabe recordar que entre los que se bajaron de la movilización de la próxima semana está el gastronómico Luis Barrionuevo. Al respecto, Moyano afirmó: "Vamos a estar en la calle más allá de que algunos muchachos nunca se han subido al camión de los reclamos".



"Son los mismos que nunca defendieron los derechos de los trabajadores y que en los 90 entregaron sus derechos", agregó el Camionero, quien a pesar de cada vez perder más adherentes, afirma que la movilización "será masiva".



Luego, al ser consultado respecto a la crisis interna de la CGT, confirmada esta mañana por Juan Carlos Schmid, uno de los jefes del triunvirato, Pablo Moyano, afirmó: "Ahora se oficializó, pero hace rato que está fracturada".



"En marzo o abril llamaremos al congreso de la CGT para elegir a un nuevo secretario general, y ojalá sea alguien que esté del lado de los trabajadores", concluyó el camionero.



# Crisis en la CGT



"El triunvirato entró en una crisis profunda, el ciclo está agotado", sentenció esta mañana Juan Carlos Schmid, al hablar de la división interna que sufre la conducción tripartita que hasta ahora compartía con Héctor Daer y Carlos Acuña, dos gremialistas que no apoyan la protesta de Moyano.



El líder del sindicato de Dragado y Balizamiento señaló –en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red– que el vínculo entró en una crisis terminal cuando "se desobedeció la medida de fuerza ordenada en diciembre pasado".



"(El triunvirato) está desautorizado para tomar acciones, ya no tiene sentido seguir al frente cuando hay miradas distintas de la realidad", diagnosticó el gremialista.



En el mismo sentido, Schmid apuntó: "Hay que barajar y dar de nuevo. El estatuto dice que tiene que conducir una persona, pero ese no es el tema. Si nosotros tomamos decisiones en el colectivo y después las desconocemos, tenemos un problema serio…".



En ese contexto, criticó el cambio de actitud de sus compañeros ante la protesta del 21 F: "Esta es una marcha que Camioneros había propuesto antes, hubo un encuentro en Mar del Plata donde la aprobaron muchos que ahora se bajaron…".

Al ser consultado sobre la movilización del 21 de febrero que promueve Camioneros, Schmid aclaró que no está motivada únicamente por la pelea entre Moyano y Mauricio Macri.



"Esto va mas allá de un reclamo sectorial, hay muchísimas razones para protestar", aseguró el triunviro de la CGT. "El planteo de la protesta del miércoles tiene una serie de demandas que obedecen al deterioro del cuadro social y económico que sufre el país", argumentó.



Para Schmid, el miércoles que viene se llevará a cabo "una movilización multitudinaria que lógicamente va a provocar demoras. Hay una multitud de problemas que van a ser puestos en evidencia con la protesta en la calle".