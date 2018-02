Suman a 'Chocobar' a una marcha difícil en apoyo a Macri

Bajo el hashtag #17F y #17FYoVoy, en las redes sociales están convocando a manifestarse mañana (17/02) a las 19:00 en el Obelisco, a favor del policía procesado Luis Chocobar y "contra la Justicia K".



Luego de que este viernes (16/02) se conociera que la Sala IV de la Cámara del Crimen confirmara el procesamiento de Chocobar y dispusiera un cambio en la calificación legal -el policía quedó imputado por el delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber- en Twitter comenzó una convocatoria a manifestarse en apoyo al efectivo policial.



Cabe recordar que la manifestación del 17 de febrero ya había sido convocada a fines de enero, como una contramarcha contra la organizada por Hugo Moyano. Parece que sumándole el tema Chocobar -un tema caliente y reciente- buscan conseguir más adhesiones ya que la convocatoria inicial no había tenido gran repercusión. El objetivo final de los seguidores de Mauricio Macri (y, hay que decirlo, de los "trolls M" que se encargan de 'fogonear' el 17F) es que se repita el 8N. Pero... ¿es posible que se viva otro 8N con Macri en su peor momento y más aumentos de precios y tarifas?

Muchos atribuyeron esta convocatoria a los famosos y tan nombrados “trolls del Gobierno” quienes en un primer momento no lograban ponerse de acuerdo en cuanto al día de la convocatoria. Muchos habían compartido a través de las redes no solo la marcha del #17F, sino también para el 18 y 3 de marzo. Ahora, con el caso Chocobar, volvió a cobrar fuerza el llamado a manifestarse no sólo por esta cuestión particular, sino como modo de expresar un respaldo al Presidente (quien, por otra parte, se reunió con el policía y le ofreció ayuda legal). Desde el Gobierno han apoyado a Chocobar desde el primer momento. Y hoy, con la confirmación del procesamiento, la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a respaldarlo.

"Tenemos como primer objetivo cuidar a la gente, y cuidar a los que nos cuidan. Vamos a seguir manteniendo nuestra idea", dijo la funcionaria. "Había evidentes riesgos, había una persona acuchillada. Vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer", agregó Bullrich durante una conferencia de prensa en el marco del "retiro espiritual" del Gabinete en Chapadmalal.

En Twitter se leen muchos comentarios acerca de la manifestación convocada para mañana:

Pásalo a todos tus contactos. Mañana sábado 19hs Argentina dice BASTA#URGENTE CONVOCAN MARCHA APOYO AL POLICÍA #CHOCOBAR #17F 19HS OBELISCO "ARGENTINA DICE BASTA" DE ARGENTINOS ASESINADOS POR DELINCUENTES, DE JUECES GARANTISTAS Y DERECHOS HUMANOS SOLO PARA DELINCUENTES pic.twitter.com/fWG7aMZTmS — sara caterin (@caterin_sara) 16 de febrero de 2018

"Luis Chocobar" el 17F tenemos que reventar las calles miles de carteles exigiendo JUSTICIA, si no se creen capaces QUE RENUNCIEN, seguro debe haber jueces honestos, pq los q tenemos por el momento son muy pocos. — RepublicAna-MDQ (@AnaConUstedes) 16 de febrero de 2018

Es un plan macabro para debilitar el accionar de la policía. POR ESO YO VOY 17F AL OBELISCO! — Reina Revuá (@reinaloca66) 16 de febrero de 2018

EL #17F TODOS AL OBELISCO VAMOS A DEMOSTRAR QUE EL PUEBLO HONESTO BANCA A MACRI Y REPUDIA LA JUSTICIA MANEJADA POR INOPERANTES — ginger love (@Silvimacrilove) 16 de febrero de 2018

<

El #17F tiene que estar LLENO de carteles contra la Justicia, la culpable de TODOS nuestros males https://t.co/0mQ2amxUvy — la triste historia (@cachaycastor) 16 de febrero de 2018

#17F

si te quedas en casa despues no jodas. — Extincion de Dominio, Ya ! (@ecnicastro) 16 de febrero de 2018