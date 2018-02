Virginidad en venta: Debutar en el sexo y ser puta, todo a la vez

Un dantesco negocio se ha venido popularizando en Rusia, contrario a patrones sociales y morales. Miles de niñas y jóvenes mujeres están vendiendo su virginidad a través de la web a hombres que solo deben tener una característica, ser ricos.

Según un informe, son cada vez más las jóvenes que se suman a estos actos, de vulgar prostitución, para intentar sacarle la mayor ganancia a cambio de su iniciación sexual, a costa de debutar también como putas.

Las redes especializadas en este tipo de servicios para adultos reclutan activamente vírgenes y las vinculas con hombres de negocios adinerados, asumiendo una tajada del pago.

Otra de las formas de esta nueva modalidad de prostitución, es la de postear anuncios de forma individual, en el que venden la posibilidad de “ser su primer hombre”, todo esto a través de foros y sitios web de citas.

Tal es el caso del foro llamado ‘Bad girl club’ (Club de chicas malas en español), donde un anuncio indica o siguiente: “Buscando chicas vírgenes menores de 19 años… inteligentes, hermosas, encantadoras y de cualquier ciudad de Rusia”.

Lo más abominable es que el servicio es completo, ya que el furtivo cliente es trasladado ida y vuelta, en un vuelo comercial, entre 1 y 2 días.

Otro foro ruso de redes sociales que recluta mujeres jóvenes se llama Desperate Virgins Club. Allí se puede ver la publicación de una chica proveniente Moscú de 19 años autodenominada Milana Mercer quien declaró en un típico anuncio en línea: "Vendo mi virginidad, por favor envíeme un mensaje privado. Soy de Moscú, tengo 1.91 cm (alto), peso - 65 kg”.

Otro anuncio dice: “Chica. 17. Vender la virginidad. Detalles en mensajes privados”, mientras que otro anuncio se jacta de lo que pueden conseguir las chicas si venden su virginidad: “Marina vendió su virginidad por 1.5 millones de rublos (US$ 26.488) y compró un excelente apartamento”.

Y es que en este caso, la necesidad también es un factor altamente influyente para que las jóvenes mujeres rusas inicien la sexualidad como trabajadoras sexuales. Como es el caso de Anastasia de 20 años, y oriunda de la ciudad industrial de cinturón de herrumbre Magnitogorsk quien le dijo al sitio que actualmente está ofreciendo vender su virginidad para ayudar a pagar el tratamiento del cáncer para su madre.

Ella está esperando una oferta de 300,000 rublos, o US$ 5.000, según refleja el informe.

Entre las opiniones de las chicas está la posibilidad de establecer una relación con alguno de sus ofertantes, en busca de una vida de comodidades y cero sacrificios. "No es prostitución. Quiero conocer a un hombre rico y tratar de establecer una relación con él", explicó Dasha, de 19 años.



Por su parte, Lena de Moscú, de 18 años asegura que "en lugar de perder mi virginidad, es mejor que gane algo de dinero”.

Rita, de 18 años, de Rostov dijo: 'Para comenzar un negocio, necesitas capital. No se puede ganar mucho haciendo un trabajo regular, pero aquí ni siquiera necesitas hacer nada ".

Y aunque suene mal decirlo, este tipo de negocios no serían viables si no existiera una demanda por chicas jóvenes, bellas y que nunca hayan sido tocadas, esto último confirmado a través de un informe médico.

Dmitry, de 38 años, de Siberia, dijo que había comprado dos veces vírgenes de 18 años con el objetivo de encontrar una esposa que no hubiera tenido a alguien.

El primero costó US$ 1.700, el segundo US$ 1.200, pero no pudo encontrar la esposa que quería: "Intentó (durante el sexo) no mostrar emociones. Le pregunté cómo se sentía, y ella dijo que al principio era desagradable y luego comenzó a disfrutarlo".

Marina, una de las chicas que vendió su virginidad hace 7 años hoy le saca dinero a este negocio, pero de otra forma se hace llamar “administradora” o “agente” y su labor fundamental es vincular a las adolescentes con los opulentos clientes.

En promedio, cada gerente vende hasta 10 vírgenes por mes, advirtiendo alrededor de 300,000 rublos (US$ 5.000) por mes, lo que equivale al 20 y 50% en comisión para el gerente.

Sin embargo, no todo es color de rosa, también existen las estafas. Muchas mujeres "pasan por una cirugía para restaurar sus hímenes", luego "engañan" a los hombres haciéndoles creer que todavía son vírgenes y se aprovechan del lucrativo mercado.

Sergey Chumakov, director general de Lancet Surgery Center, dijo: "Este tipo de cirugía ya parece un servicio público. Muchos hacen esta cirugía varias veces. Sé que hubo casos en que la niña tuvo esta cirugía 15 veces".

Tal es la historia de Elena, de 22 años, de Moscú, quien dijo que vendió su "virginidad" dos veces y que no planea detenerse. "Este es ahora mi trabajo y puedo vivir del dinero que me pagan por un par de meses", sumó.