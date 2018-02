“Seguro que Zaffaroni los llamó para felicitarlos”

Mauricio Macri realizó una conferencia de prensa en la Unidad Presidencial Chapadmalal, donde transcurre un retiro de trabajo con sus ministros:

-Letra P preguntó si al modificarse oficiosamente el techo de inflación anual del 15%, se modificará esta meta o se aceptará una cláusula-gatillo.

Macri: -Hablé hace poco y quiero volver a ser muy claro. Asumí un compromiso de combatir la inflación, un flagelo que afecta a los que más tienen y a los trabajadores especialmente. (...) En las paritarias en particular, cada sector tiene que discutir según sus posibilidades y son libres de acordar, tal como siempre han sido. En las paritarias estatales hay otra circunstancia: la capacidad que tenga cada distrito para afrontar el pago. Que no requiera que tengamos que seguir endeudándonos con el mundo. Cada distrito podrá decidir según sus posibilidades.

-Radio 10 preguntó por las denuncias de irregularidades y hasta corrupción: desde la familia Triaca al ministro Luis Caputo y ahora el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz-Gilligan.

Macri: -Uno de los principales compromisos que he asumido es un apego absoluto a la transparencia, a una administración clara, y por eso vamos a encarar, tal como corresponde, todo el suministro de información, tal como he hecho yo. Va a ser muy importante el informe que haga la Oficina Anticorrupción, estamos acá como servidores públicos y eso nos obliga a dar explicaciones cada vez que sea necesario. Que nadie se enoje ante una denuncia y los casos de denuncias falsas también irán desapareciendo.

-AM 680 Radio Magna preguntó por las perspectivas para 2018.

Macri: -Este encuentro tiene que ver con un valor central en el que siempre he creído e intento que compartamos todos los argentinos: el valor del equipo. Acá estamos para revalidar, consolidar, reafirmar el valor de compartir y ratificar que el conjunto es más importante que el individuo. Estamos debatiendo con sinceridad y creo que realmente es importante, dejar de lado pequeñeces, competencias internas, pequeñas diferencias que terminan afectan a quienes más necesitan. Estoy muy contendo porque veo que el equipo que convoqué se ha consolidado, tiene más potencia y lo veo muy bien. Los resultados van a confirmarse cada vez mejores. Si tuvimos un 2017 cuando hemos logramos crecer, 2018 pinta mejor. Hemos arrancado con un récord absoluto en la entrega de cemento y de turismo, una actividad que más empleo generará en la Argentina que viene. Por eso vamos a trabajar en conectividad, comprometiendo miles de millones de pesos para comunicarnos que es lo que reclaman los turistas. En la Argentina nos hemos quedamos atrasados. Se nos cae el celular en la Ruta 2 cuando hay tecnología que permite que eso no suceda.

-La Capital de Mar del Plata preguntó por el fallo fue dictado por la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional (Mariano González Palazzo, Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich), que confirmó el procesamiento de Luis Chocobar, y modificó la calificación legal por la de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.

Macri: -Como Presidente siempre respeto a la Justicia como poder independiente. Como ciudadano no entiendo cómo en un fallo que leí dice que estuvo todo bien hasta el último instante en el que los jueces dicen que se excedió el policía, que perseguía a un asesino que había dado 10 cuchilladas a una persona. Si esta persona está viva es mérito del médico y del policía que impidió la cuchillada N°11. El fallo dice que tendría que haber esperado un apoyo pero el policía está para cuidarnos a todos y para eso hay que darle la herramienta para que puedan actuar. Haberlo perseguido tantas cuadras, y esta persona no se quiso entregar y seguía con el cuchillo... de no perseguirlo el policía ¿quién nos garantiza que no habría que lamentar otra víctima? No podemos poner en prisión domiciliaria a todos los ciudadanos porque no podemos contener a una pequeña minoría que no puede convivir dentro de la ley. Espero que los fallos siguientes entiendan a los ciudadanos que queremos vivir en paz. Si un policía dice 'Alto', se tiene que detener. No es como lo describió el juez de 1ra. instancia ni la Cámara, honestamente no comparto y creo representar a la mayoría inmensa de los ciudadanos que no compartimos lo que expresan estos jueces a quienes seguro que (Eugenio) Zaffaroni llamó para felicitarlos.

-La Política Online preguntó por el impacto del nuevo régimen de jubilaciones, que establecería una diferencia de $ 1.000 respecto de lo que habrían cobrado los jubilados en el régimen anterior.

Macri: -Lo mismo que hace un par de meses digo que estoy convencido de que con esta reforma estamos protegiendo mejor a los jubilados y que no volverán a perder ante la inflación. Al final del año ellos verán que cobrarán más que la inflación que tuvimos. Es el compromiso que he asumido. Estábamos al borde de una crisis como en 2001 pero estamos creciendo por 2do. año consecutivo, tal como no sucedía hace casi 1 década. Y vamos a crecer 20 años en forma ininterrumpida. Veamos lo que está pasando con los aviones: los mismos argumentos que escuchamos pero ¿qué ha pasado con Mar del Plata? Aerolíneas Argentinas ha aumentado sus vuelos a Mar del Plata y también otras aerolíneas y todos llenaron sus aviones. Eso son más oportunidades de trabajo para marplatenses. Abrirnos y modernizarnos nos permite más empleo y crecer. En 2 años no vamos a resolver problemas acumulados durante décadas. Nosotros tenemos un mandato de cambiar, proponemos cambios y enfrentamos discurisones convencidos que cada uno de esos cambios provocó.

-Infocielo preguntó acerca de la agenda legislativa ambiental.

Macri: -Es aún prematuro. Pero el 01/03 lo vamos a plantear con más claridad. Por ejemplo, nuevos parques nacionales, mostrarnos comprometidos con el medio ambiente. Está viniendo National Geograpic porque en el parque acuático que hemos creado han encontrado cosas increíbles. Parques nacionales es otra generación de trabajo en el turismo, que es lo que estamos proponiendo.

-ARA San Juan a 3 meses de su desaparición.

Macri: -La verdad que es frustrante y doloroso. Igual lo que me comprometí ante los familiares lo hemos cumplido: poner una recompensa para que los profesionales en búsqueda en el mundo vengan a buscar.

-TN: Ya que mencionó a Zaffaroni...

Marcos Peña: -Más allá de repudiar las expresiones autoritarias antidemocrática, en concreto el Ministerio de Justicia ha pedido a la Corte Interamericana de Justicia que se aparte a Zaffaroni de cualquier causa vinculada con la Argentina por su manifiesta intención partidaria y la Cancillería está elevando una carta a la OEA (Organización de Estados Americanos). Lo ideal es que él diese un paso al costado y fuese candidato por el Frente para la Victoria o alguna otra fuerza y compita en elecciones.

Macri: -Coincido como siempre con mi Jefe de Gabinete y lo que ha expresado. Debemos abandonar definitivamente la intolerancia como medio de convivencia en este país. Estamos para recorrer un camino y en la medida que cada vez seamos más y seamos apasionados y enamorados como yo del camino que hemos tomado, lo vamos a lograr. Lo que expresa Zaffaroni es una expresión minoritaria que atenta contra la visión de conjunto, cuando son más las cosas que tenemos para coincidir y compartir que para diferenciarnos.