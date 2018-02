Mischa, falso periodista, espía sin rostro

Nacido el 19/01/1923, en el sur de Alemania, Markus Wolf, hijo del dramaturgo judío Friedrich Wolf, junto a su familia emigró a Rusia cuando tenía 10 años para huir del nazismo. Entonces nacieron su alias 'Mischa', sus acercamientos al periodismo y su ingreso Al Partido Comunista (1942).

Los Wolf regresaron a Alemania tras la capitulación del 3er. Reich, al igual que otro viejo comunista también exiliado durante el nazismo en la URSS, Walter Ulbricht, a quien Markus se acercaría rápidamente.

Ulbricht había sido un destacado líder comunista durante la República de Weimar y, tras el final de la 2da. Guerra Mundial, empezó una importante actividad política en la zona de ocupación soviética, más tarde República Democrática Alemana.

En tiempos de Guerra Fría, en los que la habilidad con un fusil era menos importante que la inteligencia, el silencio, la cautela y la paciencia, Markus se ganó la confianza de Ulbricht, quien entre 1950 y 1971 llegó a ser el principal dirigente del Partido Socialista Unificado de Alemania, y a partir de 1960 se convirtió en el Jefe de Estado de la RDA.

Durante su tiempo en el exilio había estudiado en la Escuela de Aeronáutica de Moscú, entre 1940 y 1942, y en 1943 ya era redactor del rotativo comunista Deutscher Volkssender.

'Mischa' como reportero, bajo el pseudónimo de Michael Storm, ingresó a la emisora de radio Berliner Rundfunk, con la que fue acreditado en 1946 para informar de los Juicios de Núremberg. Sin embargo, rápidamente, su carrera se acomodó hacia el departamento de espionaje exterior, del que más tarde llegaría a ser jefe.

La Stasi (1)



El servicio de espionaje exterior del Ministerio de Seguridad del Estado de Alemania Oriental era conocido como Hauptvervaltung Aufklärung (HVA, 1ra. Administración de Reconocimiento), y fue creada en 1953 por los jefes de la Stasi(abreviatura de Ministerium für Staatssicherheit o Ministerio para la Seguridad del Estado), policía secreta. 'Misha' entonces con 30 años, y miembro diplomático de la República Democrática se convirtió en el N°2 de la Stasi.

La HVA se concentró en la tarea de infiltrarse en los Estados miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), principalmente la República Federal de Alemania. Wolf alcanzó el cargo de jefe de espías, teniendo bajo su responsabilidad y control una red de 4.000 espías, en su mayoría en la República Federal Alemana, a quienes introducía en los círculos del poder para luego utilizarlos como informantes.

'Misha' pasará a la historia precisamente por una misión que él calificó muchas veces de fracaso, que fue la infiltración del espía Günther Guillaume en la cancillería en Bonn como estrecho colaborador del jefe de Gobierno, Willy Brandt. En 1973, el jefe del servicio secreto interior de la RFA (República Federal Alemana) llamó la atención sobre Guillaume al entonces ministro del Interior, Hans-Dietrich Genscher, quien informó al canciller Brandt, pero se decidió no destapar nada hasta que estuviera realmente confirmado.

Finalmente el espía sería descubierto, y fue un duro golpe al espionaje comunista.

La Stasi (2)



Wolf adquirió notable fama también por su estrategia 'Romeo', la cual consistía en el uso del sexo en el espionaje.

Wolf descubrió que finalizada la 2da. Guerra Mundial, en la cual murieron miles y miles de soldados, los hombres comenzaron a faltar y las mujeres necesitaban una contención afectiva.

Al jefe de los espías se le ocurrió que miles de mujeres viudas y solteras eran un blanco perfecto. La estrategia 'Romeo' consistió en un cuerpo especial de espías masculinos que debían seducir a las secretarias de la RFA para obtener información. Esas secretarias trabajaban con personalidades claves del bando enemigo, de las más difíciles de acceder.

No era ninguna novedad: así fue secuestrado Mordejái Vanunu, y con el mismo método trabajaba Mata Hari, la bailarina holandesa. La labor de los agentes era ganarse la confianza de las secretarias, hasta convencerlas de que eran fieles e inseparables. Luego llegaba el acceso a la información clasificada. Los espías solían mentir e incluso actuar bajo bandera fals: aseguraban trabajar para los servicios secretos de potencias occidentales, para no despertar sospechas.

"Las mujeres no buscaban chicos guapos. Lo más importante para ellas era su galantería pasada de moda y que las agasajasen con flores, vinos y cenas. Y, sobre todo, que las escuchasen. Los hombres no suelen hacerlo, por lo que les resultaba muy atractivo. El sexo no era tan importante", cita el periodista a la escritora Marianne Quoirin, autora de una investigación sobre los 'romeos'.

Wolf dejó de ser el "hombre sin rostro" en 1978, cuando fue capturado por la cámara de un fotógrafo en Estocolmo (Suecia). Pese a que será siempre recordado como uno de los símbolos del aparato de la RDA, nunca estuvo en el Comité Central del partido y ni siquiera presentó su candidatura a esa jerarquía.

La Stasi (3)



Pese a que muchos lo consideraron siempre parte del régimen comunista, y lo fue, pocos son los que sabían que 'Mischa' apoyaba la "perestroika" (política de reestructuración) del presidente soviético, Mijail Gorbachov, y que fue uno de los protagonistas de la caída del Muro de Berlín al ubicarse en el bando de quienes propugnaron el fin del régimen comunista de la RDA.

Wolf se retiró del servicio activo el 16/02/1987, y tras la reunificación alemana huyó a la URSS en 1990. A partir de 1990, por decisión de fiscales y jueces, los responsables y los empleados en los servicios secretos de la disuelta Alemania del Este se convirtieron en presuntos delincuentes, bajo la acusación de espionaje y de traición, a pesar de que sus actividades se habían desarrollado en la RDA, cuando ésta constituía un Estado soberano reconocido internacionalmente, incluso por la RFA.

En 1991, Markus se entregó a las autoridades y en 1993 recibió una condena de 6 años de prisión, que fue anulada 2 años después por decisión del Tribunal Constitucional, afirmando que ningún antiguo espía de Alemania Oriental ni de la ex RFA podía ser acusado ni de traición ni de espionaje.

Ya retirado, 'Mischa' se dedicó a la escritura, lo que lo llevaría a una2da. carrera de autor de “best sellers” en la que estaría lejos de ser un hombre sin rostro y pasó a convertirse en uno de los invitados más frecuentes en los shows televisivos, revelando tantos secretos de la Guerra Fría.

Los fiscales no soltaron a su presa y Wolf fue otra vez acusado en 1997: 3 casos de secuestro en su contra, todos cometidos por sus servicios de espionaje. El proceso finalizó con una condena a 2 años de libertad vigilada y una multa.

Markus Wolf murió mientras dormía en su casa de Berlín el 09/11/2006 a los 83 años de edad.