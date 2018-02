"Si esto no sale, nos vamos"

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). La semana que viene arranca con un Lunes Feriado en Estados Unidos por celebrarse el Día del Presidente. Digamos que éste será el único detalle de color porque para el resto de la semana nos deparan varios acontecimientos.

En nuestro país, paro bancario Lunes 19 y Martes 20, plena puja distributiva, marcha de Camioneros y plena puja política, judicial y económica.

Pero también vencen $ 428.000 millones de Lebacs, algo así como US$ 21.000 millones, y será un día clave para dilucidar qué se decidió en el Cónclave de Chapadmalal, ¿subimos, bajamos o sostenemos las tasas...?

¿Cual será el porcentaje de renovación, que marcará el rumbo de la velocidad de suba del tipo de cambio?

De corto plazo y gracias a Fonplata (Fondo Financiero para la Cuenca del Plata), cuyos gobernadores por Argentina son Luis Caputo y Federico Sturzenegger, nos prestaron US$ 9.500 millones al 4.75%: la velocidad crucero se va a mantener.

La salida a los amigos ya está garantizada. Al resto de los mortales veremos que le toca en suerte: si letras dolarizadas del BCRA o algún bono nuevo, puesto que son absolutamente impagables sin detonar unas de las tantas bombas que hay diseminadas en la macroeconomía local.

La inflación del 1,8% de Enero será a nuestro juicio lo mejor que veremos en el año, Febrero superará el 3% y el resto de los meses son un interrogante, algunos con falta de modestia se animarán a predecirla. Nosotros, partiendo del 30% a 35% proyectado para el año, firmaríamos como un éxito para el Gobierno si logra mantenerse en esos valores. El mundo cambió, la inflación luego de emitidas cuatro bases monetarias también le llegó a Estados Unidos. Entonces, por cada medio punto que suba la tasa de 10 años de los bonos del Tesoro estadounidense, a nosotros nos representarán un incremento de intereses no menor a US$ 500 millones.

Se ha hablado tanto del Triunviro o Triunvirato de la CGT pero, sin embargo, el verdadero trío que ha definido el destino de nuestro país para los próximos años es otro: Jaime Duran Barba, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, unos buenos muchachos que, pese a sus buenas intenciones y sin dudar siquiera de su honestidad, ya que los tres "están hechos" hace tiempo, a través de la Fundación Pensar lograron convencer al Presidente que ésta vez, haciendo lo mismo el resultado iba a ser distinto.

Con el pasar de los meses, rápidos de reflejos como todo empresario exitoso, pasaron al Plan Durar, y de un objetivo ambicioso y patriótico que era cambiar la cultura del país terminaron cambiándolo por concluir el mandato lo mejor posible.

Los tres Gerentes Generales se ocupan cada uno de sus especialidades:

> uno de crear 'cortinas de humo', medir encuestas, generar malestar contra el Papa Montonero -que se creyó la farsa del populismo, pero no comulga con este populismo de derecha de Cambiemos sino que prefiere el de izquierda-, se ocupa de mantener distraída a la gente.

La gente desconoce que mientras el ministro de Finanzas se comprometió a bajar un punto del PBI por año el gasto público, con cada colocación de deuda para financiar el 'statu-quo' el gasto crece cuatro puntos por pago de intereses cada año.

> Los otros dos, se ven imposibilitados de trasladar al sector público su experiencia en el sector privado. Manejar 6.000 empleados de una mega cadena de Farmacias y Heladerías no es lo mismo que no poder echar a 100 empleados públicos siquiera, y encima lidiar con los nuevos que ingresan por pago de favores.

Y al ex ejecutivo de LAN le pasó lo mismo, pese a su experiencia en el sector público en Buenos Aires: a nivel país no se puede volar bajo si se quiere erradicar vicios que vienen arraigados de hace mas de 40 años.

La cara visible obviamente la pone Marcos Marcos Peña, pero el triunvirato es el que está definiendo los destinos junto al colocador Luis Caputo, pieza fundamental para el Plan Durar.

Y la imagen del Presidente cae, mensual y periódicamente, conforme

> por una parte los que pagan impuestos exigen mayor velocidad al gradualismo; y

> la otra parte se creyó que la fiesta de los aire-acondicionados, la TV prendida todo el día y exigir salud, seguridad y educación pública en un país quebrado sin un revalúo inmobiliario la iban a pagar otros.

La candidata a Presidente en 2019, María Eugenia Vidal, sigue creciendo en imagen, inversamente proporcional a como cae la de Mauricio Macri. Pero... si no se apuran a hacer los ajustes y correcciones a nivel nacional -no sea cosa que ella decida quedarse en la Base Militar y una impensada reelección-, tenga que pelear contra una economía que no va a hacer otra cosa que deteriorarse de no mediar un cambio urgente, y contra un peronismo unido.

La misma desinformación y campañas de distracción de Durán Barba pueden ser un búmeran, y la frágil memoria del conjunto empiece a pensar: "con el Gobierno anterior estábamos mejor".

El famoso tipo de cambio, ese gran licuador de deuda pública todavía está calmado y mientras no supere los $ 25, que no es ni más ni menos que ajustar por inflación el cierre de su cotización en Diciembre de 2017, va a estar todo como hasta ahora, estancado, con falta de negocios y de inversiones reales.

A veces, la licuadora la enciende el Estado a través de decisiones económicas, pero en otras oportunidades el que la pone en marcha y a toda velocidad es el mercado. La similitud con los años 1976/1980 asustan.

Algunos hablan de ravioles y camisas, otros de baldes que salen por cada cinco que entran y hundirá el bote, otros de basta de chapa y pintura que se necesita mecánica integral, y hasta los más prudentes advierten "si así seguimos, así chocamos".

Todos buscan la mejor manera de avisar que si así seguimos, nos hundimos, pero parece que estos "buenos muchachos" tienen la decisión tomada, "si esto no sale, nos vamos".

En los mercados vino el rebote, ese que hace olvidar de la paliza anterior y del aviso de lo que está por venir.

La similitud del actuar de los índices estadounidenses a aquel 2007 previo a la crisis de deuda privada quizá esté anticipando la crisis de deuda pública que enfrentan varios países de la Eurozona, empezando por Italia y el mismo Estados Unidos.

Si sigue la secuencia veremos una nueva caída, con un nuevo mínimo anual, un rebote y hasta un máximo adicional hasta los 27.000 puntos de Dow Jones durante los primeros días de Abril y luego la corrección mas fuerte, veloz y dinámica que llevará a la mitad de los valores que se alcanzaron en términos de índices y mucho más para la renta variable en general.

La inflación, los datos macro de la economía estadounidense, el empleo, la liquidez y la suba de tasas serán un cocktail que hará tambalear a los mercados emergentes.

Nosotros no lo somos, ni lo seremos este año. Sin embargo, somos el país con las mayores debilidades para lo que viene, y aquí es donde la licuadora de deuda quizá la encienda el mercado, y el ajuste por las malas o shock ya no será una decisión sino una consecuencia de la realidad.