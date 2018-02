Antes de zarpar, ya estaba todo roto el ARA San Juan

El ARA San Juan era pura pérdida antes de salir hacia su última navegación: perdía todo (agua, aceite, combustible, presión, electricidad), y estab a casi todo vencido (las candelas de clorato de sodio que generan oxígeno de 100 había apenas 14, dicen que también vencidas). Los periscopios no funcionaban y tampoco el sonar, ingresaba agua por todos lados.

La mesa del navegador no funcionaba. De los comandos de los 1.633 recipientes de cal soda para absorber el CO2 sólo había 1.059, y con excepción de 51 que vencían en 2021, el resto se habían vencido en 2014 y 2015.

No podían saber cuánto combustible tenían ni cuánta agua dulce ni cuána agua servida porque no funcionaban los medidores. No tenían radiocompas ni sistema automático de control. Y el eyector de señales estaba fuera de servicio. Los trajes de evacuación tenían fecha de vencimiento 2010 y 2011.

Las escotillas de escapes no estaban certificadas, y el sistema pirotécnico de eyección tenía fecha de vencimiento de octubre.

Luego, un dato no menor: para ahuyentar a los pesqueros chinos existen otras modalidades que van desde unidades de superficie a aviones de reconocimiento artillados. Un submarino no es apropiado para esa tarea.

Otro dato no menor: la entrada a dique seco que tenía que ser cada 18 meses hacia 48 meses que no se hacía.

Lista de novedades del ARA San Juan antes de abandonar puerto, el 01/09/2017 (reporte de novedades que el capitán del submarino hizo un mes antes de zarpar):

1.2. Sextante de periscopio: Desmontado y fuera de servicio. Se solicitó recorrido y reparación a ARMP por SOCN2 45/17.

2.1. Antenas LOOP se retiraron los cables de las antenas e instalaron bridas ciegas en cada pasacasco. (Informe Técnico ARMP N2 36/16 "C"). Pendiente prueba de estanqueidad en el mar.

Acoplador: N22 fuera de servicio.

2.7. IFF: Antena desmontada (se reemplazó por antena para teléfono satelital).

3.2. Periscopio de observación: Fuera de servicio. Actuador hidráulico de estribor trabado. Debe desmontarse la caña de periscopio.

3.5. Detector de cavitación: Ruido eléctrico en transductores 3,4 y C.

3.7. DUUX: Fuera de Servicio. Equipo desmontado.

3.8. Sonares Pasivos. PSU 1-2. Tiene ruido eléctrico, se presenta al momento de ir a inmersión y mojar el pasacasco. No se pudo establecer el origen. CSU 3-4 presenta ruido eléctrico en aleta de babor hasta 302 de la popa, el mismo desaparece al aumentar la profundidad. Se desconocen las causas.

3.9. Sonar Activo: falla en la llave TR. Recorrido por ARMP pendiente prueba en navegación.

4.3. TLT 2: Baja aislación en los anfenoles de los cables filoguiado y cable A.

4.8. Mesas de Plotting:

SAGEM: fallas repetidas en proyectores y plaquetas de control. Se está avanzando en proyecto de digitalización de la mesa con personal de la Unidad y del SIAG.

NEDISCO: fallas aleatorias en proyector de buque propio. Se está avanzando en proyecto de digitalización de la mesa con personal de la Unidad y del SIAG.

4.9. Eyector de señales: eyector de popa fuera de servicio. Sistema de apertura de porta externa trabado.

4.10. Sistema de embarque de torpedos: pérdidas hidráulicas en motor del dispositivo de izado y giro y en las conexiones de la plataforma a la Unidad. Se solicitó recorrido y reparación de ambas plataformas por SOC W 77/16 y 48/17.

4.11. Sistema de Minado: perdidas hidráulicas en los blocks de mando.

5.2. Sistema BIB's: Tuberías del paralelo de proa con avanzado estado de corrosión (las mismas no tendrían que presentar corrosión porque deberían ser de Acero Inoxidable).

53. Salvavidas de escape: se cuenta con 80 trajes de escape. La mitad es dotación de la Unidad y los restantes consignados por COFS. Los equipos se encuentran vencidos desde: 25 trajes en

FEB 10,15 trajes en MAY 10 y 40 trajes en ABR 11.

5.4. Balsas autoinflables: recorridas por ARMP en julio de 2017. Recorrido cilindro de liberación de tapa por ARMP. Pendiente prueba. Próximo vencimiento de pirotecnia octubre de 2017.

5.6. Sistema rescate externo: Ambas escotillas de rescate no se encuentran certificadas.

6.3. Baterías: Elemento N° 99 se encuentra desconectado del sistema por baja tensión, dicha tarea fue realizada en la preparación de la prueba de capacidad con la aprobación de la empresa proveedora de los mismas (HAWKER). Fue informada dicha situación por Mensaje Naval GFH 011310 SEP 15 FM SUSJ a la DICE. Por Mensaje Naval GFH 101355 FEB 16 FM COFS solicitó a PYSU el reclamo y ejecución de la garantía por el elemento en cuestión a la empresa HAWKER. Elemento N2 190 desconectado por baja tensión durante la prueba de capacidad informado por Mensaje Naval GFH 160954 MAR 17 FM SUSJ a la DICE. Elemento

N2 633 desconectado por baja tensión al finalizar la prueba de capacidad, informado por Mensaje Naval GFH 160954 MAR 17 FM SUSJ a DICE. Para mantener compensada las cargas se puentearon provisoriamente un elemento de las baterías parciales 3, 4, 5, 7 y 8 (Mensaje Naval GFH 191130 MAY 17 FM DICE).

6.11. Doble Reóstato de Campo: Baja aislación, posible ruptura de aislante.

6.14. Motores Diesel: Pérdida de agua de refrigeración en MD N2 3, no afecta la operación del motor. Pendiente cambio de colectores.

6.17. Computadora de baterías: por falla en interruptor de potencia se quemaron 60 fusibles de batería correspondientes a los primeros 60 elementos de la batería parcial 8. Al momento sin lectura de tensión en los elementos afectados. No limita operación de batería. Pendiente adquisición de 60 fusibles para medición de elementos.

6.20. Monitores Diesel: Indicaciones erróneas en los instrumentos de medición eléctrica.

6.22. Sistema de transmisión de Potencia: se detecta ruido en la línea de eje al momento de parar máquinas. Asimismo entre 65 RPM y 85 RPM.

7.2. Sistema automático de gobierno: fallas en el control automático de plano.

7.3 Girocompás: STD22: no transmite señal de rumbo analógica al gabinete RTU del sistema girocompás. ARPB no se encuentra en capacidad de repararlo.

7.5. Izado de mástiles: Periscopio de observación fuera de servicio, actuador hidráulico de estribor trabado.

7.6. Consola control de buque: falla en el arriado automático por velocidad del periscopio de observación con defensa izada a 8 nudos (por no encontrarse el periscopio de observación en servicio no se puede probar dicha falla). Los Indicadores de tanques y contador de revoluciones están descalibrados.

7.8. Planos y timón: Timón vertical presenta un desfasaje de 3 grados a la banda de estribor. Se presume que el origen de la falla es mecánico. Se corrigió compensando tres grados a babor eléctricamente en los sincros del sistema control de gobierno. Se detectó en navegación en superficie un ruido de bajo nivel dentro del tanque de lastre N^l que se presume es del

varillaje de transmisión entre el actuador y el timón.

7.9. Aire: pérdida de aire en tuberías del grupo N2 1 dentro del TL 4. No se observa caída de presión en el grupo.

7.11. Balanceo: Contador en C.C.B. fuera de servicio.

7.14. Indicadores de contenido de tanques: el sistema no es confiable. Indicadores fuera de servicio: TCN 1 y 2, Aguas servidas, TCT 3, Agua dulce 1 y 2, TCR 1.

7.16. Intercomunicadores: Toma estanco a la presión ubicado en el puente fuera de servicio por ingreso de agua. Por falta de repuestos no se encuentran en servicio los correspondientes a

la estación periscopio de ataque, periscopio de observación, garita de buzos, MAE, tableros y SIMATIC.

7.17. Sistema degausslng: fuera de servicio.

7.22. Teléfono autoexcitado: Toma estanco para conexión de teléfono en el puente fuera de

servicio por entrada de agua.

9.1. Carena: tiempo desde la última puesta en agua de la Unidad es de 43 meses.

9.2. Válvulas de casco: tiempo desde la última puesta en agua de la Unidad es de 43 meses. Se verificó falta de estanqueidad en válvulas casco Hl, H16y las interceptoras H2, H15.

9.3. Sistema de Refrigeración de agua de mar: pendiente realizar prueba hidráulica a 62,5 bares en dique.

10.3. Regeneración de aire: por plan de estiba se deben tener 1633 canisters de cal soda, se cuenta con 1059 a bordo de los cuales solo 51 tienen fecha de vencimiento en 2021. El resto vencidos según detalle: 448 jun/2014 560 sep/2015.

10.4. Producción de 02: por plan de estiba se deben tener 100 candelas a bordo, se cuenta con 14 candelas embarcadas y 36 en IBMP.

10.5. Agua dulce: sistema no mantiene presión trabajando en automático, en servicio mediante puesta en presión del TCT N2 1.

10.6. Combustible: El contador de embarque de combustible se encuentra fuera de servicio. Se detectó perdida de combustible en puerto en Tanque de Combustible Externo N°9 a 500 mm a proa de la faja de unión y donde termina la cubierta de libre circulación sobre el mencionado tanque (parte superior).

10.7. Aire Acondicionado: Enfriadores de agua de beber sin recorrer. Inconvenientes en la obtención de repuestos para dejar los mismos en condición de diseño.

10.8. Destilador: de baja presión: en proceso de prueba funcional.

10.12. Cocina: triturador fuera de servicio.

10.13. Sanitario: se efectuó modificación al sistema de venteo de los tanques sanitarios. Se deben cambiar las tuberías de venteo por unas de mayor diámetro puesto que el procedimiento es muy lento (15/20 min).

10.16. Sanidad: Falta de material según Orden COFS N.