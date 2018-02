Caos: Lunes y martes bancario seguido de protesta complican la semana

"Pido disculpas y comprensión a la gente, pero no nos dejan otro camino". De este modo el sindicalista Sergio Palazzo, ratificó el paro nacional por 48 horas en todos los bancos del país para este lunes y martes, en rechazo al aumento del 9% ofrecido por los bancos. Sin embargo, las disculpas no sirven de nada, cuando un país entero padecerá lo que serán dos días sin actividad bancaria, cuando hace menos de una semana llevaron a cabo otro paro. Conseguir dinero en efectivo será una verdadera odisea, y al paro, que rige hasta el miércoles 20/02, le sigue la protesta convocada por el líder de camioneros, que complicará aún más la movilidad dentro de la ciudad de Buenos Aires. La semana arranca movida para los argentinos y el enfrentamiento entre el Gobierno y los gremios parece ser un mal de nunca acabar.

"La semana pasada tuvimos reuniones con banqueros, ofrecimos que paguen el bono de principio de año y ese 9% de aumento lo den como adelanto y cuando fueron a la reunión dijeron que Triaca les dijo que no", contó Palazzo en diálogo con radio Mitre.

Y siguió: "Acá no hay negociación. Es esto o nada. Bueno la respuesta del otro lado es que también se mueven fichas".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, señaló el pasado sábado que las negociaciones con La Bancaria "están estancadas" y dijo que Palazzo, "se ha alineado con el kirchnerismo" por lo que consideró que la medida de fuerza se debe a "cuestiones políticas".

Asimismo, el gremialista detalló que la parte empresaria se negó a pagar "el bono a principio de año que se cobra hace diez años con aportes previsionales", que además la suma fija por el día del bancario sólo accedió a pagar una parte y que "la parte sujeta a convenio no lo va a pagar, eso disminuye un 30%" el salario.

Según Palazzo, por la oferta patronal "un sueldo promedio pierde 33.000 pesos anualmente y un sueldo inicial 36.000". "Ellos ya dijeron que no van a pagar un bono de fin de año que se cobra hace diez años y tampoco una parte del Día del Bancario", puntualizó.

El sindicalista ratificó además su participación en la marcha del miércoles convocada por el gremio de Camioneros -que conduce Hugo Moyano-, al considerar que se trata de una protesta contra la política económica y en reclamo de un aumento de emergencia a los jubilados.

Se podrá retirar dinero en efectivo de canales alternativos:

El público podrá retirar dinero en efectivo de canales alternativos durante el paro lanzado por la Asociación Bancaria para mañana y el martes, en rechazo a la propuesta de los bancos de otorgar un 9 por ciento de aumento salarial.

Fuentes del sector indicaron a la prensa que se podrá retirar dinero de supermercados (Coto, Carrefour, La Anónima, Chango Más, VEA), de las cadenas de cobro y pago (Rapipago), de las estaciones de servicio (YPF y Axion) y de las cadenas de farmacias (Farmacity).

También indicaron que se podrán realizar pagos a través de transferencias inmediatas por home-banking y celular, así como efectuar pagos con débito y crédito. Con una inversión de 70 millones de dólares, cadenas comerciales de supermercados, farmacias, estaciones de servicio, grandes superficies, kioskos y cooperativas instalarán este año 7.000 cajeros automáticos, que no serán administrados por los bancos sino por los mismos establecimientos o por terceros.

La iniciativa es una consecuencia de la decisión que el Banco Central tomó el año pasado de permitir que los cajeros automáticos ya no tengan que estar asociados a un banco, aunque sí con las redes tradicionales de cajeros como Link y Banelco.