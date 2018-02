Preparando el 21F, Moyano pone a prueba a Macri

Por la mañana la movilización más importante fue en La Plata, donde los movimientos sociales, acompañados por el triunviro cegetista Juan Carlos Schmid, el camionero Pablo Moyano, el bancario Sergio Palazzo, Pablo Micheli (CTA Autónoma) y Roberto Baradel (Suteba) marcharon contra el “ajuste” y para reclamar “trabajo genuino”.

Asimismo, los integrantes de la Ctep, la CCC y Barrios de Pie, que convocaron a miles de militantes, presentaron junto a la diputada provincial Patricia Cubría, el proyecto de ley “Régimen de promoción del trabajo y desarrollo de la economía popular”, para que parte de la obra pública provincial quede en manos de las cooperativas sociales.

Tal como acordaron durante la asamblea del pasado 8/02 -públicamente los movimientos populares y dirigentes gremiales comprometieron apoyo mutuo- Schmid, Pablo Moyano, Palazzo, Micheli y Baradell fueron a la capital provincial.

El punto de encuentro porteño de los manifestantes fue el cruce de Avenida de Mayo y 9 de Julio, desde donde marcharán luego a la Plaza de Mayo, donde se desarrolló el acto central de la protesta.

Allí hablaron el secretario general de ATE nacional Hugo “Cachorro” Godoy; el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró, y representantes de trabajadores en conflicto como los mineros de Río Turbio, los empleados del Hospital Posadas y los técnicos del INTI, entre otros.

Entre las 11 y las 12.30, el movimiento Barrios de Pie instaló ollas populares en diversas plazas de todo el país, a raíz de lo que consideran “la grave situación alimentaria que se vive en la Argentina”.

Los integrantes de esta organización social de la provincia de Buenos Aires y en particular del conurbano y la ciudad luego marcharon a Plaza de Mayo “por la emergencia alimentaria y social, y para que se genere empleo de la obra pública a través de las cooperativas”, dijo el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Por su parte, Godoy consideró que el Gobierno “va a tener que revisar y reconsiderar su política económica y social y su tercera reforma del Estado porque atenta contra vastos sectores de nuestra sociedad”.

Los manifestantes que llegaron desde el sur, encabezados por el secretario general de ATE-Provincia Oscar De Isasi y mineros de Río Turbio, no pudieron cruzar a pie el Puente Pueyrredón desde Avellaneda hacia la Plaza Constitución, debido al gran operativo de seguridad desplegado por efectivos de la Prefectura Naval.

De hecho, el puente estuvo cortado durante dos horas en dirección a la ciudad de Buenos Aires por la decisión de las fuerzas de seguridad. Tras un tenso diálogo, los manifestantes se trasladaron a la Plaza de Mayo a bordo de diversos micros.

“Si el Puente Pueyrredón fue cortado, fue hecho por una fuerza de seguridad. Es una provocación, pero igual vamos a marchar a la Plaza ”, dijo De Isasi minutos antes de subir a uno de los micros.

La jornada nacional de protesta de gremios combativos y organizaciones sociales se había iniciado esta mañana con un corte parcial del tránsito en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes, en el centro porteño.

También obreros de Cresta Roja realizaron un corte total de la autopista Ezeiza-Cañuelas en señal de protesta por lo que considera el “vaciamiento” de la empresa avícola.

La jornada fue convocada por un sector de la CTA-Autónoma, distanciada de su secretario general Pablo Micheli, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).

Además participan la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), los mineros de Río Turbio y trabajadores del Hospital Posadas, Fanazul, Senasa, la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), el INTI, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y la Federación Azucarera Regional, entre otros.

Por su parte, Abel Furlán, titular de la UOM Seccional Zárate-Campana, tomó distancia del titular nacional de los metalúrgicos, Antonio Caló y manifestó que acompañará la movilización del #21F convocada en 1ra instancia por Camioneros, a la que se sumó el sindicalismo opositor, en rechazo a la política económica del Gobierno y a los ataques a las organizaciones sindicales.

“Nosotros sentimos que la prioridad es salir a manifestarse en contra de las medidas económicas”, explicó Furlan, al portal La Auténtica Defensa.

La posición del ex diputado nacional contrasta con lo expuesto por Antonio Caló, quien confirmó que no participará de la protesta impulsada por Hugo Moyano y tomó distancia del ex líder de la CGT Azopardo.

“Seguramente, lo que decidan la mayoría de las organizaciones gremiales es lo que vamos a estar cumpliendo como mandato. Nosotros sentimos que la prioridad es salir a manifestarse en contra de las medidas económicas para que el Gobierno reflexione, reaccione a tiempo y no haga tanto daño como el que viene haciendo en los últimos dos años” , señaló Furlan respecto de lo que hará la regional de la CGT Zárate.

“En este momento, comparto que el tema central que hay que resolver es cambiar el rumbo económico. Me parece que después las diferencias entre dirigentes se tienen que dirimir en otro momento, y en esto yo he sido crítico y lo puedo plantear hoy públicamente porque lo he planteado dentro de mi organización”, añadió.

Y concluyó: “Claramente acá hay objetivos que tienen prioridades absolutas que son la defensa de los derechos de los compañeros”.

Por otro lado, el sindicalista Hugo Moyano negó que la marcha del próximo 21/02 sea para “contrarrestar a la Justicia”. El paso del líder del gremio de Camioneros por el programa de “La Noche de Mirtha Legrand”, en Canal 13, generó polémica y gran repercusión en la jornada por la tensión que traspasó la pantalla.

La participación del líder del gremio de Camioneros generó gran repercusión en la prensa nacional y en redes sociales. El dirigente volvió a negar que la marcha de protesta del próximo miércoles 21/02 sea para “contrarrestar a la Justicia”, por las causas en las que se lo investiga, y se preguntó si “tener algo significa ser deshonesto”.

El dirigente consideró, además, que “irá mucha gente” a la movilización del 21/02, incluso afiliados “de los gremios de dirigentes que no han convocado”.

“No es como dicen por ahí, que es para contrarrestar a la Justicia” , expresó Moyano, quien aseguró que la marcha tiene que ver con la situación de los trabajadores y los jubilados frente a la política económica del Gobierno.

“La gente está sufriendo necesidades, perdiendo el poder adquisitivo de los salarios, lo que pasó con los jubilados”, resaltó. En este sentido, Moyano destacó que “la gente está muy disconforme con lo que está pasando” y dijo que “esto genera este llamado a la movilización”.

Al participar del programa “La Noche de Mirtha Legrand”, el referente sindical opinó que el Gobierno “ no cumplió con muchas de las promesas que realizó a los trabajadores”.

“Creen que con el aumento del 15% está bien. De acuerdo a la inflación no tiene sentido, lo toman como un aumento, es mentira”, cuestionó.

Por su parte, Pablo Moyano aseguró que "hay una propuesta importante" por parte de las autoridades nacionales y que "nunca ha tenido una alianza con el presidente Mauricio Macri".

Con fuertes críticas al Gobierno, el dirigente sindical sostuvo "va a ser una marcha de trabajadores y eso le molesta al Gobierno, además de la magnitud de la marcha". "Si hay un infiltrado en la marcha, hacemos cargo al Gobierno de eso" , advirtió.

El segundo de Camioneros dijo que después de la protesta habrá un reacomodamiento del movimiento obrero y le abrió la puerta a la CTA, que participará de la movilización "Adentro de Azopardo o afuera no se descarta reflotar el MTA, con dirigentes de la CTA y algunos compañeros de la izquierda. En la CTA hay dirigentes que siempre estuvieron en la calle. (Juan) Grabois es un compañero que está cerca de los trabajadores, lo conocí hace 20 días. Se puede armar una mesa sindical importante".