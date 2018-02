Los hinchas de River insultaron a Macri en el Monumental

Al igual que en el ‘Nuevo Gasómetro’ hace un par de semanas atrás, los hinchas de River Plate cantaron en las tribunas del estadio Monumental insultos contra el presidente de la Nación, Mauricio Macri, luego del partido que el ‘Millonario’ empató este domingo (19/02) 2-2 con Godoy Cruz de Mendoza que correspondió a la décimo sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018 que estuvo marcado por el flojo desempeño del árbitro Jorge Baliño.

El enojo de los hinchas riverplatenses contra Macri se produjo este mismo domingo por tres fallos que habrían perjudicado a River: un penal no cobrado, un gol del “Tomba” en posición adelantada y un toque atrás de Jonathan Maidana que Baliño consideró pase al arquero y tiro libre indirecto dentro del área. El mal arbitraje fue atribuido al presidente de la Nación mediante cantos en su contra.

El Monumental no aguantó más y cambió los silbidos e insultos hacia Jorge Baliño por una fuerte acusación al presidente: “Mauricio Macri, la p. que te parió, Mauricio Macri, la p. que te parió”.

Ayer, y todavía susceptibles por las polémicas ante Boca, los hinchas del ‘Ciclón’ hicieron lo mismo en el Nuevo Gasómetro.

River y San Lorenzo son los equipos que parecen formar un eje común contra AFA y apuntando a que desde el Gobierno también se busca perjudicarlos. Sus presidentes vienen sembrando dudas públicamente desde hace unos meses.

Lo que el 4 de febrero se inició en el Bajo Flores, en el empate entre San Lorenzo y Boca, se replicó en Núñez y empieza a ser cotidiano. Aquella primera vez, la gente explotó en el Nuevo Gasómetro contra el presidente de la Nación tras la floja tarea de Silvio Trucco. La situación se repitió el 7 de febrero en Obras en la Supercopa de la Liga Nacional de Básquetbol.

San Lorenzo fue campeón al vencer 74-67 a Regatas y la popular azulgrana apuntó contra Macri, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, y Daniel Angelici, vicepresidente de la AFA y presidente de Boca. “Chiqui Tapia, botón, vos sos hincha de Boca, la p. madre que te pario”, fue el primer grito, seguido por: “Sos socio de Angelici, la p. madre.”.

Todo arrancó con la frase de Marcelo Gallardo en enero, cuando le consultaron si estaba más exigido al tener en el poder a Macri (expresidente de Boca), Tapia (hincha confeso de Boca) y Angelici (hombre de confianza de Macri). “Sé que tenemos que estar con la guardia más alta”, avisó el DT de River, y luego se sumó Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, tras las polémicas con el xeneize: “Por un montón de situaciones, puede hacer que las sospechas se despierten. Si son tantos errores para el mismo lado, preocupa y mucho”.

Esta vez, en Núñez hubo un clima distinto: los jugadores no hablaron y un molesto y caliente Gallardo solo realizó 4 minutos y 39 segundos de conferencia.

“No voy a opinar del arbitraje porque está de más y no puedo hacer un análisis. Con todo lo que ocurrió, es difícil no desenfocarse. Reconozco el esfuerzo: no había que perder para no sentirse dañados. Esto nos debe fortalecer ante los horrores. Era un partido para perder por mucho y empatamos. Es como ganar por mucho”, evaluó el Muñeco, y luego cerró: “Vine a dar la cara, pero no iba a venir. Bajé la calentura en el vestuario. A mí me criticaron mucho por lo de la guardia alta. Quiero creer que no hay nada detrás, pero con noches como hoy se hace difícil”.