Frigerio: "Estoy en contra del aborto"

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lleva adelante este lunes (19/02) una jornada de reclamos que incluirá un “pañuelazo” frente al Congreso. En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sentó su postura (y la del Gobierno) sobre este tema: "Yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida".



"Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia". Bajo esa consigna la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNDA), un grupo que desde hace más de una década reclama por los derechos de las mujeres y que tiene como emblema su característico pañuelo verde, llevará adelante hoy una jornada de manifestaciones que incluirán un "pañuelazo" de 18 a 20 frente al Congreso Nacional y un "tuitazo" en las redes sociales de 12 a 14.



En diálogo con Infobae, la docente Celeste Mac Dougall, una de las referentes de la CNDA, explicó que la intención de la jornada está vinculada con la nueva presentación de un proyecto de ley.



"Convocamos a un pañuelazo frente al Congreso nacional porque vamos estar presentando por séptima vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que es un proyecto que propone la Campaña hace ya 12 años. Cada dos años va perdiendo estado parlamentario entonces hay que volver a hacerlo. Es un proyecto que plantea, desde su primer artículo, que toda mujer como derecho humano básico tiene derecho a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación si así lo desea. La responsabilidad de velar por la salud y la vida de las mujeres –hay que tener en cuenta que mueren 150 mujeres por año por abortos clandestinos– es de los legisladores y legisladoras", explicó.



Sobre las motivaciones para volver a presentar el proyecto de ley, detalló: "El aborto en algunos casos ya es legal en nuestro país. Esos casos son cuando hay riesgo en la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. Pero lo que nosotras queremos es ampliar esas causales y proponer que la mujer no tenga que dar motivos ni al sistema de salud ni a ninguna institución respecto de si quiere decidir sobre su propio cuerpo en las primeras 14 semanas".



"Es importante aclarar que nosotras no queremos debatir el derecho en sí, porque consideramos que es un derecho que nos es negado en la actualidad. No estamos pensando en un debate para que se diga si el derecho (al aborto) está bien o está mal. Como no se debate si la democracia está bien o está mal, digamos, o si el derecho al voto está bien o está mal, lo que nosotras decimos es que hace años que nos están negando algo. Hace años que no hay un reconocimiento de un derecho básico de las mujeres para ser consideradas personas. Somos consideradas ciudadanas de segunda porque no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo", agregó Mac Dougall.



La docente también destacó algunos "mitos" que circulan cuando se habla de aborto. "El otro día nos decían, por ejemplo, '¿Por qué no se educan? Lo importante más que aborto es que haya educación sexual'. ¡Chocolate por la noticia! Nuestra consigna todos estos años fue integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creemos que parte de la educación sexual integral es educar a las personas con capacidad de gestar para que sepan que tienen un derecho".



Consultada sobre si el actual es un momento político oportuno para abrir el debate, Mac Dougall señaló: "Hubo expresiones de referentes del oficialismo, incluidas las declaraciones de Marcos Peña en Página 12 hace pocos días, que dijo que él no estaba de acuerdo con el aborto pero que estaría de acuerdo en debatirlo. Hasta Cristina Fernández de Kirchner que se negó mientras estuvo en el poder, ahora no siendo presidenta salió a decir en algunas entrevistas que estaría de acuerdo en debatirlo. Todo ese panorama nos hace ver que hay un terreno mucho más fértil, pero también sabemos por estos 13 años de lucha que si esos niveles de consenso no son acompañados con presiones concretas de cuerpos concretos en las calles, es bastante difícil".



Cabe destacar que según el documento del Ministerio de Salud de la Nación llamado "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", "se considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año".



Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. No obstante, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que representa solo una fracción de los que ocurren anualmente.



# "Yo estoy en contra del aborto"



El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, expresó en las últimas horas: "Yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida", aseguró el funcionario en diálogo con Eduardo Feinmann en radio La Red.



"Es un tema que hemos planteado desde el gobierno de la Ciudad, en el cual es difícil tener una posición. Tiene muchas aristas, cuestiones personales, religiosas… El Estado tiene una enorme responsabilidad en términos de evitar embarazos no deseados", analizó.



Cabe recordar que en junio de 2016, Mauricio Macri también se había expresado en contra del aborto: "Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte", aseguró.



Como jefe de Gobierno de la Ciudad, el líder del PRO decidió reglamentar el protocolo habilitante para los abortos no punibles en el ámbito de la Ciudad tras un fallo de la Corte Suprema.

#AbortoLegalYa

En tanto, en Twitter el hashtag "#AbortoLegalYa" se convirtió este mediodía en Tendencia en la Argentina:

