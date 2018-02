Reapareció Sabella: Se casó y su mujer se puso la camiseta de Estudiantes

El ex entrenador de Estudiantes de la Plata y de la Selección Argentina, Alejandro Sabella, se casó este lunes (19/02) con su mujer Silvana Rossi en una ceremonia que tuvo la presencia de los colores pincharratas. Sabella no dirige desde el Mundial 2014 cuando llevó a la Selección argentina al subcampeonato del mundo. Luego de su renuncia no volvió a trabajar. Sufrió un problema de salud y todavía está atravesando una larga y dura recuperación. Este mismo lunes, en una ceremonia muy privada, Alejandro Sabella contrajo matrimonio con Silvana, con quien tiene dos hijos: Alejo y Alita. A la misma asistieron amigos de la familia, colaboradores de su cuerpo técnico y Daniel Passarella, con quien Sabella trabajó durante muchos años.

