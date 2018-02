Escuchas: Echaron a Llop de Newell’s y la dirigencia lo acusó de 'traidor' y ladrón

Newell’s Old Boys de Rosario está viviendo un verdadero infierno futbolístico e institucional que tuvo su factor detonante este fin de semanas tras la caída del elenco leproso ante San Lorenzo de Almagro 1-0 que correspondió a la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018 y terminó este lunes (19/02) con la abrupta salida del técnico Juan Manuel Llop.

En horas de la tarde de este mismo lunes el vicepresidente de Newell´s Juan Matías insultó fuertemente a Llop, al cual trató de “caradura hijo de puta” en un audio que se viralizó en las redes sociales.

En una charla que aparentemente sería con un periodista rosarino, el dirigente le cuenta que “es un hijo de puta, no se quiso ir. Quiere un partido más. Si él pierde, dice chau hasta luego”.

En principio, hace referencia a la reunión que tuvieron algunos directivos con el ‘Chocho’ el domingo por la noche, donde le pidieron que dé un paso al costado, aunque él solicitó esperar hasta jugar ante Temperley.

Juan Manuel ‘Chocho’ Llop asumió el 26 de junio de 2017 como reemplazante de Diego Osella, que también había renunciado por diferencias con el presidente Eduardo Bermúdez.

El DT dirigió a la Lepra 18 partidos, de los cuales ganó apenas cuatro, empató cinco y perdió nueve, cosechando el 33% de los puntos.

La derrota en el clásico fue uno de los puntos más flojos de su gestión, que intentó seguir su curso en un club plagado de problemas económicos y dirigenciales.

“Es un h… de p… No se quiere ir, quiere un partido más. Claro, si él pierde dice 'Chau, hasta luego', y nosotros nos quedamos ahí. Igual, eso que dijo de que no estaban ni Bermúdez, ni D'Amico, ni Concina… Pero ellos saben lo que está pasando y opinaron como nosotros, que el tipo se tiene que ir. No es que lo hicimos sin su opinión”, comienza diciendo Matías.

Luego, dispara contra ‘El Chocho’ en que “es un caradura h… de p… Salió a hablar, es un traidor. La c… de su madre, estamos todos con una bronca, loco. Nos quiere robar la plata, viste. ¡Que no hay! Ese es el gran problema, que no tenemos la plata. Si no, sabés cómo lo echamos a la c… de su madre, sinvergüenza”.

Según trascendió, si la directiva desea despedir a Llop tiene que abonarle cuatro millones de pesos, por lo que si el entrenador no cede, tendrá una última chance ante el Celeste.

Tras la derrota ante ‘Ciclón’, Llop declaró que “quiero seguir, estamos bien”. Sin embargo, tras siete meses de trabajo con escasos resultados, tras la filtración del audio, el entrenador decidió renunciar. “Es difícil trabajar así”, sentenció en TyC Sports.