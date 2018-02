Bronca de Montillo: no aceptan a su hijo con síndrome de Down en las escuelas

Walter Montillo, ex jugador de San Lorenzo y actual centrodelantero de Tigre, disparó su bronca este lunes (19/02) en las redes sociales al denunciar que en muchas escuelas de Buenos Aires le negaron un lugar a su hijo porque tiene síndrome de down.

El experimentado volante, de 33 años, regresó al país para jugar en el equipo de Victoria pero sobre todo para instalarse otra vez en la capital y facilitarle la adaptación escolar a Santino, de 7 años.

Desde su cuenta de Twitter, el volante aseguró que varios establecimientos le han negado matricular a su hijo y se mostró gravemente afectado por la situación.

“Nunca pensé que en mi propio país iba a ser tan difícil anotar mi hijo en una escuela…. Tengo un hijo con síndrome de Down no una bomba nuclear”, escribió Montillo, quien consideró que “es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos ‘tiene down’, ah no hay mas vacantes!”.

Santino Montillo, de ocho años, es el hijo menor de Walter, además de nacer con síndrome de Down, tuvo que ser operado cinco veces, primero por problemas intestinales y después por una afección cardíaca, cuando su papá jugaba en el Cruzeiro de Brasil, en 2011.

A comienzos de año, el futbolista regresó al país, tras anunciar su retiro del fútbol, pero Tigre le abrió las puertas para retornar su actividad, pero el pasado 20 de enero se rompió los ligamentos cruzados y quedó inactivo, por lo menos hasta después del Mundial.