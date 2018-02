Cecilia Mosto: “A pocos argentinos les interesa los temas políticos”

En el bloque de La hora de Maquiavelo se trataron diversos temas acerca de la actual situación política, así como también un análisis sobre la posición de la sociedad en el acceso a la información y su consulta en los medios. 2 principios guiaron la estrategia de comunicación de gestión del gobierno de Cambiemos hasta ahora: 1. los medios ya no informan lo que realmente importa a la gente, que prefiere las redes sociales, y 2. A la gente no le interesan las explicaciones y planes de gobierno, por eso no tiene sentido salir a hacer docencia ni explicar los beneficios de sus proyectos. ¿El diagnóstico es correcto? Una serie de encuestas están mostrando que puede ser que Cambiemos se esté manejando con un diagnóstico errado. Diego Dillenberger debate con Cecilia Mosto, de CIO, y Matteo Goretti. “El Gobierno está cambiando la comunicación”, dijo entre otras cosas Goretti.

