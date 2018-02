El ARA San Juan no aparece pero la Armada convoca a nuevos submarinistas

Desaparecido el 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo en aguas del Atlántico Sur, el submarino ARA San Juan es entonces un tema delicado y a la vez triste en el país, pero sobre todo, envuelto en muchas interrogantes, la mayoría: sin respuestas.



Sin embargo, y aun cuando hay 44 familias esperando saber dónde están sus parientes y qué pasó realmente con el San Juan, la Armada Argentina publicó en su portal web un comunicado un tanto insólito: están abiertas las inscripciones para ser submarinista. Sí, una convocatoria seguro poco tentadora para muchos, que incluso, dudan de que el ARA San Juan estuviese en condiciones óptimas para navegar.



“Está abierta la inscripción para los cursos de submarinista, de buceo táctico y de buceo de salvamento”, reza el título del comunicado publicado en la web: http://gacetamarinera.com.ar acompañado de una imagen con cuatro buzos en el mar argentino.



“La Escuela de Submarinos y Buceo informa que se encuentra abierta la inscripción para el período 2019 de las diferentes alternativas para oficiales y suboficiales. Los interesados deberán tener el grado de Guardiamarina en el primer año a Teniente de Fragata en el tercer año de antigüedad al iniciar el curso; o Cabo Segundo en el primer año a Cabo Primero en el segundo año de antigüedad al iniciar el curso”, detallan.



Entre los requisitos que establecen para optar por ser submarinistas de la Armada Argentina, está aprobar las “pruebas físicas, tanto terrestres como acuáticas” y de esta forma iniciar la cursada en el 2019.



Lo insólito del caso, no es nada más que el país tiene desaparecidos a 44 tripulantes que iban dentro de un submarino, que ni siquiera la propia armada puede responder con solidez qué due lo que ocasionó que desapareciera, sino que además, la Armada Argentina no cuenta con submarinos operativos. Fuentes de la AA que pidieron el resguardo de su identidad aseguraron que es “una locura” convocar a un curso de submarinistas cuando “no hay submarinos… El Santa Cruz no saldrá de dique hasta el 202… Bueno, si es que sale… Y el Salta está fuera de servicio por obsoleto”, declara.



Enrique Balbin, vocero de la Armada habló en la mesa de Mirtha Legrand y contó las últimas novedades del Submarino ARA San Juan, desaparecido el 11 de noviembre de 2015.



"Lo que sucedió son todas conjeturas. Lo que se sabe realmente, fue confirmado por dos fuentes internacionales, fue las dos anomalías hidroacusticas. Hubo mucha energía liberada en poco tiempo. Analistas acústicos han analizado que pudo haber un colapso del submarino por presión" dijo Balbin.



"¿Pero estaba en condiciones de navegar?" insistió Legrand, a lo que él respondió: "Hace dos años y medio que estaba en condición operativa. Este año era la décima navegación, llevaba 53 días navegados", sentenció.



Uno de los buques que buscaba al ARA San Juan debió retirarse



La Armada debió retirar al buque destructor Sarandí de la zona de búsqueda del submarino ARA San Juan, para destinarlo al rastreo de un velero italiano que está perdido hace dos días en el mar argentino.



Se trata del velero Crilu, que partió el 3 de febrero del puerto de Ushuaia rumbo a Cabo Verde, África, y perdió todo contacto a unos 1.600 kilómetros de la costa argentina, a la altura de Puerto Deseado.



Como navegaba en la zona de jurisdicción asignada por convenio internacional a la Armada argentina, la fuerza tuvo que destinar a la búsqueda del navío desaparecido al buque que se encontraba más próximo.



Su regreso a la zona de búsqueda había sido uno de los reclamos de los familiares de la tripulación del submarino que fueron recibidos la semana pasada en la Casa Rosada por el presidente Mauricio Macri.