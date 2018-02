El show es la clave: Se impone el modelo Premier League

El Manchester United no gana la Premier League desde 2013 pero sus ingresos comerciales han seguido aumentando. Casi la mitad de sus ingresos provienen de una serie de patrocinios como el de la marca alemana Adidas, que se firmó por una década y asciende a 750 millones de libras. En 2017, el club firmó una alianza global con Melitta, la empresa alemana de máquinas de café, y sigue sumando.

"Los 10 grandes equipos tienen mucha influencia a nivel global, como demuestran los números de sus redes sociales y sus datos financieros", explica Dan Jones, socio del grupo de empresas deportivas de Deloitte.

"Luego, más allá de la globalización, si miramos al Manchester United, el Real Madrid o el FC Barcelona, una parte fundamental de su identidad está en su origen y en asegurar estadios llenos con capacidad para más de 70.000 personas porque es lo que atrae el interés de los medios de comunicación, los patrocinadores y los seguidores de todo el mundo", agrega.

Jones dijo que el continuo dominio financiero de los clubes ingleses (10 de los 20 equipos más ricos del mundo juegan en la Premier League) dependerá del resultado de la próxima pelea por los derechos de emisión de la liga en Reino Unido, un proceso que comienza en marzo 2018.

Se espera que Sky y BT vuelvan a presentar ofertas para 3 temporadas (de 2019 a 2022). No obstante, pocos ejecutivos de fútbol esperan un aumento con respecto a los 5.100 millones de libras que han pagado los 2 sistemas de TV por el actual acuerdo a 3 años, que representó un incremento del 70% con respecto al acuerdo anterior.

Según las empresas que estudian de cerca este proceso hay un 50% de posibilidades de que el acuerdo por los derechos de emisión de la Premier League aumente, pero que en ningún caso aumentará mucho.

La TV es fundamental si el show se encuentra organizado en forma eficaz. Y esto es fundamental: buenos estadios, público ubicado en forma confortable, repleto el estadio, 'fair play' en los deportistas. Son todos elementos fundamentales relacionados con la captación de anunciantes, que definen el precio que ofrecen los canales por la televisación.

Cuando se consigue organizar el show, los anunciantes participan. Consideremos qué ocurre en USA con la NBC, que esperaba ingresar US$ 1.100 por anunciantes entre la Super Bowl y los Juegos Olímpicos de Invierno pero ahora resulta que embolsa US$ 1.400 millones (US$ 900 millones por los 18 días de duración de los Juegos, y US$ 500 millones por la previa, el partido y el vestuario de la Super Bowl).

La cadena estadounidense de TV propiedad de Comcast difundió el 04/02 el gran partido conocido como SuperBowl, la final de la Confederación Este vs. la Confederación Oeste de la National Football League, y 5 días después empezó la cobertura de las Olimpiadas desde Pyeongchang, en Corea del Sur.

"Es la primera vez en la historia que una compañía de medios de comunicación tiene ambos acontecimientos tan juntos", señaló Dan Lovinger, el responsable de las ventas de publicidad del grupo de deportes de la NBC.

Lovinger explicó que la cadena vendió 30 segundos de anuncios para la Super Bowl por una media de más de US$ 5 millones: más o menos lo que los anunciantes pagaron durante la retransmisión del evento 2017 en la CBS.

1 de cada 3 anunciantes de la NBC aceptó participar. Hace tan sólo una década, la media era de US$ 2,7 millones, según las estimaciones de Kantar Media.