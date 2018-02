El video en lenguaje de señas de Maduro: ¿Evidencia de la grieta chavista?

El lunes 19/2, el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó un video en el que envía un mesaje de paz y unidad en lenguaje para sordomudos. El material sorprendió a todos y fue objeto de críticas y burlas en las redes sociales.

La curiosa similitud entre esta campaña y la del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero -en la que sus asesores también usaron la lengua de señas a su favor- también fueron explotadas en Twitter, escribió Ibis Leon del portal Efecto Cocuyo.

¿Se inspiraron o plagiaron la campaña para sordomudos de Zapatero?https://t.co/dHxPQnn7AJ — Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos) 19 de febrero de 2018

“Soy el presidente Nicolás Maduro. Un saludo a todos. Juntos todos es posible”, dice mediante señas en el video donde participan su esposa, Cilia Flores, el vicepresidente Tareck El Aissami, la ex canciller y actual presidenta de la Asamblea Nacional Constittuyente (ANC), Delcy Rodríguez, su hermano y ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y la titular de la cartera de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez. Llama la atención la ausencia del dirigente oficialista y alto representante del chavismo gobernante, Diosdado Cabello, quien ostenta el cargo de primer vicepresidente del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela).

Flores asegura en el video con respecto a su esposo que “tenemos un gran líder. Yo lo conozco bien”.

“Muchos no nos quieren escuchar, pero seguiremos hablándoles como sea”, dice Jorge Rodríguez en el video de cerca de 1 minuto y medio.

Según la experta en marketing político, Carmen Beatriz Fernández, dijo a Efecto Cocuyo, el objetivo es "banalizar la crisis" que atraviesa el país.

La analista subraya, por otro lado, que sólo aparece el círculo íntimo del poder. “No salen Diosdado (Cabello), no sale (Vladimir) Padrino, pero salen El Aissami, los hermanos Rodríguez, Cilia (Flores) y (Nicolás) Maduro”. A juicio de Fernández, esto revela un "claro deslinde entre el madurismo y el ala chavista que maneja el constituyente Cabello."

Pero también, apunta Efecto Cocuyo, "un distanciamiento de Maduro con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que se refleja con la creación de la nueva organización política Somos Venezuela para la campaña presidencial."

Según dijo el politólogo y asesor de campañas electorales, Edgard Gutiérrez, “electoralmente Somos Venezuela es el copycat (imitador) de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Es la construcción de un espacio para llamar a algunos votantes que no quieren al Psuv.” Según el politólogo, la grieta chavista comenzó a quedar en evidencia con la "purga" interna que dejó por fuera al exministro chavista, Rafael Ramírez, en 2017, y el alejamiento de otros factores del Polo Patriótico como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Patria Para Todos (PPT).

"La impresión que van teniendo los escritores y lectores venezolanos es que ya no hay palabras que valgan, ni diálogos, ni votación. Todo discurso sabe a trampa, a dilación, a opción confusa y divisoria; todo adjetivo despectivo se va quedando atrás, más como huella que como señal, toda crítica suena a un mellado y reiterativo responsorio. Lo que no me esperaba es que el propio gobierno reconociera esta condición en la que se ha hundido Venezuela", escribió Federico Vegas del portal Prodavinci. "Dalí decía: 'Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien'. Aquí tienen la explicación de esta nueva pantomima y una pregunta que da angustia contestar: ¿de qué sirve hablar mal de un gobierno que, mientras peor lo hace, mejor le va?"

Por otro lado, Diosdado Cabello dijo el martes 20/2 que propondrá celebrar el 22/4 las elecciones de una nueva Asamblea Nacional -actualmente en manos de la oposición- junto a los comicios presidenciales previstos para esa fecha. “Anuncio como una propuesta que voy a llevar a las instancias pertinentes, de llamar el día de las elecciones presidenciales que se llame también a las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela para llenar un vacío”, dijo Cabello al canal estatal VTV. Se espera que la medida sea presentada ante la Asamblea Constituyente, polémico órgano no reconocido por la comunidad internacional y que fue elegido sin la participación de los partidos opositores, explica Infobae.

Si ya inhabilitaron políticos e ilegalizaron partidos, ¿cuál es el problema con adelantar dos años y medio las elecciones parlamentarias?

-la idea es votar no elegir- — Naky Soto (@Naky) 20 de febrero de 2018

¡Vamos rectoras del CNE! ¡Salgan a decir que les sobra infraestructura y tiempo para organizar también las parlamentarias el 22 de abril! — Naky Soto (@Naky) 20 de febrero de 2018

Mientras tanto, este martes 20/2, fue lanzado el Petro, la criptomoneda venezolana -similar al bitcoin- que Maduro espera que resuelva los problemas económicos del país. El medio de pago está respaldado por reservas petroleras de Venezuela. "Ha nacido el petro. Hoy se inicia formal y oficialmente la preventa del petro venezolano. Venezuela se coloca en la vanguardia de los tiempos futuros. Hoy pasará a ser un día de historia. Es el primer Estado, la primera nación que lanza su criptomoneda, respaldada en sus reservas y riquezas naturales", dijo El Aissami.

El Gobierno, explica la BBC, aceptará la criptomoneda como pago de transacciones oficiales, como el pago de impuestos. En los hechos, lo que comienza el 20/2 es la preventa privada de 38,4 millones de petros, sobre una emisión de 100 millones, que se extenderá hasta el 19/3. Al otro día, explica el diario La Nación, el 20, empezará la oferta inicial publica de otros 44 millones y el resto, 17,6 millones, se los reservará el Estado.