Enojado, D’Onofrio pegará el faltazo a la reunión de árbitros de la Supercopa

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, anunció este martes (20/02) que no asistirá a la reunión por el árbitro que dirigirá la final de la Supercopa Argentina que animarán el ‘Millonario’ y Boca en el miércoles (14/03) en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. En la misma estarán presentes, el director nacional de arbitraje, Horacio Elizondo, el titular de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el presidente de la entidad ‘Xeneize’, Daniel Angelici. Cabe recordar que la dirigencia riverplatense está indignada porque siente que fue perjudicado este fin semana en el empate 2-2 ante Godoy Cruz por el partido que correspondió décimo sexta fecha de la Superliga 2017/2018 por la mala actuación del árbitro Jorge Baliño. En ese encuentro, los hinchas riverplatenses cantaron en el estadio Monumental contra el presidente de la nación, Mauricio Macri, por tres fallos que habrían perjudicado a los millonarios: un penal no cobrado, un gol del “Tomba” en posición adelantada y un toque atrás de Jonathan Maidana que el árbitro Baliño consideró pase al arquero y tiro libre indirecto dentro del área. El mal arbitraje fue atribuido al presidente de la Nación mediante cantos en su contra. El Monumental no aguantó más y cambió los silbidos e insultos hacia Baliño por una fuerte acusación al presidente: “Mauricio Macri, la p. que te parió, Mauricio Macri, la p. que te parió”.

Por Urgente 24 Martes 20 de febrero de 2018 13:36 hs Compartí esta nota Imprimir