Aníbal Fernández: “Estoy peleado con Cristina”

“Estoy peleado con Cristina”, lanzó Aníbal Fernández este mediodía en el programa 'Involucrados' que conduce Mariano Iúdica.

“Hace 5 meses que no nos hablamos”, explicó, y dijo que no la llamó ayer por su cumpleaños. “Entendí que si no puedo hablar con ella para discutir la política no tiene ningún sentido que hablemos”.

Aunque aclaró: "la quiero entrañablemente, como lo quiero a Néstor".

"Cristina es el mejor cuadro de los últimos 50 años en la Argentina, que estemos peleados no tiene nada que ver", aseguró.

Fernández destacó que hoy por hoy su política no es la que le interesa a él porque “ella confía muchas veces en determinados personajes sin formación y así son los errores que se cometen”. Cuando le preguntaron si se refería a La Cámpora, eludió una respuesta: "eso no interesa".

Sobre eso, además manifestó: "Esos tipos son impresentables y nos hacen equivocar segundo a segundo".



Consultado sobre Máximo Kirchner y La Cámpora: "Esperaba mucho más de él... y como espacio político están muy verdes, más verdes imposible como organización y eso hace daño a la política. Y esa es una de mis broncas con Cristina".

En cuanto a la convocatoria que lleva adelante Hugo Moyano, el exjefe de Gabinete sostuvo que el Gobierno busca deslegitimar la marcha al decir sobre esta “lo que le convenga”, pero esto “no tiene que ver con Camioneros sino con todos los trabajadores”. Por eso también el exfuncionario afirmó que mañana estará allí presente ya que además se reconoce, pese a los distanciamientos que el gremialista mostró con el kirchnerismo durante muchos años, como un “amigo de Moyano”.

También, al cuestionar la actual gestión de Mauricio Macri, dijo que "antes no subían todos los precios".

Además, cargó contra Macri: "El Presidente es un farsante y mentiroso”. "Me parece un espanto la gestión de Macri. Es un gobierno de derecha y corrupto, plagado de gestos de corrupción", agregó.

Luego, contó que en la campaña le llevaron "un CD con videos con filmaciones de Vidal para que haga un trabajo sucio sobre la candidata, que ni vi y obviamente no acepté. Yo no hago esas cosas".