Telleldin denunció a Garavano y pide que Carrió sea testigo

Carlos Telleldín entrevistado por Daniel Schnitman en Radio Rebelde, anticipó su denuncia contra el ministro Germán Garavano, en un contexto que es necesario recordar: la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia solicitó que el ex presidente Carlos Menem sea condenado a 6 años de prisión y que el ex juez federal Juan José Galeano sea condenado a 8 años de cárcel por el encubrimiento del ataque terrorista. En un alegato cuestionado por familiares de víctimas del atentado y por la referente de Cambiemos, Elisa Carrió, el Ministerio de Justicia solicitó, además, la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

El alegato fue realizado por José Console, el abogado designado por el Ministerio de Justicia para exponer los pedidos de penas en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA y cuestionado por el resto de los letrados de la Unidad.

Las diferencias surgidas en el interior de la Unidad AMIA tuvieron que ver con la decisión del Ministerio de no pedir penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, algo que fue cuestionado duramente por Carrió, cuya abogada de confianza, Mariana Stilman, que integraba ese equipo y que renunció al mismo al conocerse que el Estado no alegaría contra Mullen y Barbaccia.

La diputada Elisa Carrió, le pidió explicaciones al ministro Garavano, pero éste dijo que no le preocupa “demasiado” la opinión de la líder de la Coalición Cívica y aliada del oficialismo, quien lo acusa de proteger –junto al operador macrista Daniel Angelici– a los ex fiscales imputados por encubrir el atentado a la AMIA.

1 día antes del alegato, Garavano revocó el poder del abogado que iba a pedir penas de prisión para José Barbaccia y Eamon Mullen, ordenando que lo reemplazara un íntimo de Angelici –el tal Consolie–, pero afirmó que “el Gobierno no tomó ninguna posición”.

En el juicio oral, que lleva más de 2 años, se ventiló el pago al reducidor de autos y hoy abogado Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia; y el abandono de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.

De paso, acerca de otro aspecto de la vasta 'causa AMIA', que nunca llegará a algún puerto seguro, ocurrieron otras novedades.

La expresidenta de la Nación, hoy senadora nacional Cristina Fernández viuda de Kirchner, presentó ante el juez federal Claudio Bonadio un breve escrito, firmado por sus abogados en esta causa, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, afirmando que no espera nada de él como juez, no le va a pedir su sobreseimiento, y quiere llegar cuanto antes a la próxima etapa del juicio oral para, así, demostrar su inocencia.

“Era más legal mi detención en la dictadura que ahora”, opinó

El ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, y ex candidato a vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini, procesado y detenido desde hace más de 2 meses por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, le dijo a la señal televisiva CNN en Español que su detención es “ilegal e injusta”. Luego de presentar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite su excarcelación, sostuvo: "Era más legal mi detención en la dictadura que ahora”, ya que cuando fue ordenada por el juez Claudio Bonadio como firmante del Memorándum con Irán, él “ya no tenía posibilidad” de influir en la investigación. “El sumario estaba prácticamente clausurado, eso hace más injusta e ilegal mi detención”.