Florencia Etcheves contó por qué se va de TN

Tal como informó ayer (19/02) Urgente24, tras 23 años de trabajar en TN, la periodista Florencia Etcheves deja la señal de Grupo Clarín. Ella misma lo confirmó hoy, y contó el motivo por el que tomó esta decisión.



La propia periodista habló de su alejamiento de TN en declaraciones en la misma señal: "fue algo muy pensado, por eso estoy muy decidida". "Renuncia me suena a portazo, y la verdad es que yo de TN me estoy yendo en términos fabulosos, de manera amorosa y sin conflictos", sostuvo.



Etcheves dio detalles sobre lo que hará en el futuro, tal como también había anticipado Urgente24: "tiene que ver con la escritura, con la ficción. Tenía muchas ganas de hacerlo y decidí que ahora era el momento. Fue un proceso, empecé a construir fuera de mi trabajo en Todo Noticias un camino haciendo ficción. Y quiero explorarlo. Si seguía haciendo las dos cosas iba a terminar haciéndolas a medias y no me gusta hacer nada a medias".



"Trabajo acá hace 23 años, me crié en este lugar, tengo muchísimos amigos y tengo un cariño enorme por esta señal de noticias. Estoy bastante movilizada. Son los últimos noticieros y la verdad que los estoy disfrutando mucho", añadió la especialista en la sección policiales.

Cabe destacar que Etcheves hace tiempo que viene desempeñándose como escritora. Comenzó con investigaciones periodísticas cuando publicó 'No somos Ángeles', un compilado periodístico de historias de crímenes que conmovieron a la opinión pública, junto a los periodistas Liliana Caruso y Mauro Szeta. Desde el año 2012 su afición por la escritura la llevó al terreno de la novela. Escribió 'La Virgen en tus ojos' (2012), 'La hija del campeón' (2014) y 'Cornelia' (2016), que será llevado a la pantalla grande con Luisana Lopilato como protagonista.

Su carrera periodística comenzó en el noticiero de la señal Todo Noticias como productora general hasta que fue convocada a trabajar en Cámara del Crimen, el programa de casos de policiales que conducía el periodista Enrique Esdrech y que le daría una aproximación al género policial que marcaría su carrera.Allí, fue responsable de la sección en columnas para el noticiero de Eltrece y TN.