Renuncias masivas: Hay un país en donde si trabajas "pierdes plata"

Todo el esfuerzo diario del trabajo se va en comprar dos huevos o un café pequeño o dos plátanos en una tienda. "El sueldo no me alcanza ni siquiera para cubrir los pasajes del mes, tuve que renunciar porque realmente, trabajar no me funciona. Veré que hago, pero ir al trabajo no me resulta". Así relata una venezolana lo que fue su decisión de no asistir más a su lugar de trabajo, pues el salario que percibía, de a penas 7 dólares, le alcanza tristemente sólo para comprar un poco más de un kilo de carne (la más barata).

Por ejemplo, en septiembre de 2017, los consumidores venezolanos podían comprar 5 de los 58 productos de la canasta alimentaria con los 136.544,18 bolívares del salario mínimo. El ingreso alcanzaba para adquirir pasta, arroz, pollo, leche en polvo y azúcar. Sin embargo, la situación ahora es crítica. Un salario en el país caribeño no alcanza para prácticamente nada.

En Venezuela la crisis económica se desborda, el sueldo mínimo que devenga un ciudadano al mes le alcanza solo para cubrir un día de la canasta alimentaria. Esto sumado a la escasez de alimentos y la inflación, hace más crítica la situación para los ciudadanos.

Maritza Landaeta de Jiménez, directora de la Fundación Bengoa, aseguró que el venezolano ha dejado de consumir proteínas de origen animal por los altos precios. “También se redujo el de proteína vegetal porque las leguminosas, como las caraotas (porotos), están muy costosas y escasean”, dijo. Por ende, la crisis económica en el país, afecta principalmente la alimentación de los venezolanos, pues muchos están comiendo solo una vez por día.

Asimismo, las empresas privadas no tienen la mano de obra necesaria para cubrir la jornada laboral, situación que agrava el estancamiento en las pocas líneas de ensamblaje que siguen funcionando.

Por su parte, el economista Douglas Barrios, en diálogo con el diario Clarín que en 2012 (antes de que el país entrara en recesión) el salario mínimo mensual de 300 dólares estaba a la par que el de otras naciones de la región y era suficiente para pagar la renta y alimentar a una familia. Pero esto ha cambiado drásticamente desde entonces, dijo apuntando que un trabajador tarda dos semanas en ganar lo suficiente para comprar dos libras (cerca de un kilo) de leche en polvo.

Normalmente, en estas circunstancias los votantes darían la espalda al gobierno. Pero Maduro se asegura su respaldo haciendo que dependan de los alimentos subvencionados y anunciando subidas salariales ante enérgicas audiencias en discursos emitidos a toda la nación en vivo, reseña Clarín.

"Usted nos apoya y tiene acceso a la comida", dijo Barros explicando la que considera que es la estrategia del gobierno. "Si no nos apoya, piense en cómo llegar a fin de mes".

El ejecutivo ha acusado a sus rivales de librar una "guerra económica" contra Maduro y señaló las recientes sanciones del gobierno de Donald Trump que prohíben los préstamos a su país como una prueba más de sabotaje. Lejos de arrojar la toalla, el presidente anunció la ampliación de programas sociales como los paquetes de alimentos para los pobres.

La otra cara: 3 de cada 10 venezolanos dejan de trabajar por hacer colas

La Central de Trabajadores Unete afirma que el ausentismo laboral se ha incrementado significativamente a causa del desabastecimiento y pérdida del poder adquisitivo, ya que los empleados refieren faltar para ir a supermercados y farmacias por productos regulados.

Según cita el diario venezolano El Nacional al portavoz de Unete, José Antonio García, “es la primera vez en el país que la inasistencia al trabajo se dispara a un nivel tan elevado, por tiempo prolongado y a escala nacional a consecuencia de la situación que vive Venezuela y que pagamos con más deterioro en la producción, servicios y calidad de vida”.

De acuerdo con las cifras de la central, en sectores como la pesca, automotriz, autopartes y en empresas estatales, una de cada diez personas falta al trabajo por causas diversas y tres de cada diez trabajadores lo hace para hacer colas y comprar alimentos y todo tipo de artículos de limpieza y aseo personal.

En ese sentido, la organización manifestó que “si se quiere responder de manera rápida ante la crisis” se deben atender los problemas de producción y de divisas, por lo que desestimó la puesta en marcha de la Misión Abastecimiento Soberano como una solución.