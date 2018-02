Comienza a rugir la F1 2018

Las escuderías llevan trabajando desde 2017 en su nuevo diseño, con 4 cambios:

> El ‘Halo’: es un elemento de seguridad para la cabeza de los pilotos que no es popular entre los pilotos, comenzando por el multicampeón Lewis Hamilton al frente. Sin duda es un esfuerzo extra para el diseño de las escuderías porque pesa 10 kg, por lo que los ingenieros tuvieron que trabajar en la redistribución del peso del coche y en su diseño de chasis (el peso mínimo, al que todos apuntan, es de 728 kg). Además, han tenido que reforzar el cockpit y hacer algún cambio en el chasis para pasar unas pruebas de impacto de la FIA extremadamente duras.

> Eliminación de la aleta de tiburón, el apéndice encima de la tapa motor. McLaren se opuso y pidió que se acortara. La FIA necesitaba consenso y finalmente decidió eliminar la aleta de tiburón, por lo que en 2018 se verá con una especie de corte. Sin embargo, Red Bull, en su RB14 dejó clara su intención de mantener la aleta lateral que ‘copió’ de Ferrari en 2017. De hecho, Sebastian Vettel, al bajarse de su monoplazo en el GP de Singapur, se acercó al Red Bull y dijo “nos lo han robado, es nuestro”. Parece que la solución aerodinámica que presentó Ferrari es válida.

> Nuevos neumáticos Pirelli, cuyos diferentes compuestos blandos fueron demasiado duros en 2017. Entonces, además de incluir los nuevos súperduros e hiperblandos, la empresa hará que toda su gama de compuestos sea 1 punto más blanda que en 2017, y los hiperblandos hasta 2 puntos menos duros que los anteriores ultrablandos.

> La normativa 2017 permitía a cada coche montar 4 unidades motoras en todo el año. McLaren y los clientes de Renault sufrieran muchas penalizaciones al sobrepasar esta limitación. En 2018, la restricción será peor: el número de elementos permitidos de la unidad de potencia para todo el año será 3, e incluso a tan sólo 2 en el caso del MGU-K, los controles electrónicos y la unidad gestora de energía.

> Cambios en el reglamento de las penalizaciones. La FIA quiere acabar con las dudas que se generaban en 2017: en 2018, el piloto que tenga 15 o más plazas de penalización será ubicado directamente en el fondo de la parrilla. En caso de que coincidan varios pilotos, será el orden en el que se produjeron dichas sanciones el que marque su posición final.

> Ya no estarán las famosas ‘grid girls’, las señoritas que portaban sombrillas. En su lugar habrá futuras estrellas del automovilismo, aguantando el cartel del dorsal de sus ídolos antes de un GP.

Red Bull F1 2018 Car



El director deportivo de Red Bull Racing, Christian Horner, dijo que McLaren Renault no es un posible competidor directo en el Mundial de 2018. El inglés cree que están ahora un paso por delante, pese a contar con el mismo motor de Renault.

"McLaren es un gran equipo y tenemos ganas de competir con ellos. Sin embargo, hemos progresado mucho, especialmente en la segunda mitad de la pasada temporada y espero mantener ese impulso en 2018. Las reglas son más o menos las mismas, así que hay muchas lecciones de 2017 que podemos aplicar en el desarrollo del nuevo coche", afirmó Horner en 'Speed Week'.

Renault 2018



Renault trabajó en su fábrica de Viry con el flamante impulsor RE18 V6 híbrido de 1,6 litro. Este motor soportó intensas prácticas en el túnel de viento para buscar mejoras en el rendimiento y aumentar la confianza, ya que este año sólo se podrán usar tres motores de combustión interna –ICE– y dos MGU-K por piloto.

Cyril Abiteboul, director general de Renault Sport Racing, señaló que no hay excusas para esta temporada: “Contamos con lo necesario para ser positivos este año, tenemos dos pilotos muy talentosos y ambiciosos. El año pasado, Nico nos dio exactamente lo que necesitábamos con su experiencia, conocimientos y habilidad para liderar dentro y fuera de la pista. Carlos se unió a nosotros al final de la temporada y nos trajo aire fresco, puntuando para ayudarnos en la disputa por el campeonato. Sin esos puntos, no lo hubiéramos logrado”.

C37 – 2018 Alfa Romeo Sauber F1



Jörg Zander, el director técnico de Sauber: "Estamos seguros de que el nuevo concepto nos ofrece más oportunidades y nos ayudará a mejorar en el transcurso de la temporada. El motor 2018 de Ferrari también nos dará un impulso en términos de rendimiento".

De un primer vistazo, del coche blanco y rojo destacan dos partes: el morro con dos aberturas laterales que recuerdan al que tuvo Force India el año pasado y los pontones tipo Ferrari por los que están optando todos los equipos que se están presentado y que se caracterizan por su formas rectas. Además de presentar el C37, han aprovechado para anunciar la llegada de hasta cuatro nuevos socios para el equipo: Richard Mille (relojes de lujo), Carrera (gafas) y Kappa (ropa deportiva) y Claro (compañía de comunicaciones).

Zander dijo que esta temporada contarán con la unidad de potencia Ferrari de 2018, ya que la de 2016 que usaron durante la temporada 2017 les supuso un gran lastre en términos de rendimiento. Jörg también comentó que usarán la caja de cambios de Ferrari así como la suspensión trasera.

Fernando Alonso / McLaren Renault MCL33



Petrobras signs technical partnership with McLaren in a return to #F1. Read the full story on our new partnership: https://t.co/fBqRdcXJ4g pic.twitter.com/d9rKJvSi5f — McLaren (@McLarenF1) 20 de febrero de 2018

Los rumores se han confirmado: la petrolera brasileña retornará a la Fórmula 1, tras 11 años de letargo. El acuerdo será de larga duración.

Petrobras tiene experiencia en la categoría: fue el proveedor de Williams entre 1998 y 2008, además de otras asociaciones como la que tuvo con Jordan.

El acuerdo establece una asociación tecnológica entre ambas marcas para desarrollar combustible y lubricantes de alto rendimiento, con la opción de que su unión se pueda extender a otras estrategias. Petrobras aparecerá en el nuevo MCL33, en los monos de los pilotos y en las instalaciones del conjunto de Woking.

STR13 - Toro Rosso Honda 2018



Sería un duro golpe para McLaren ver que a Toro Rosso sí le provoca buen rendimiento el motor Honda, luego de haber fracasado tras 3 años de pruebas.

Toro Rosso es la escudería ‘B’ de Red Bull, que está probando si avanza o no en la sociedad con Honda.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, dijo que a mitad de temporada, Honda será capaz de alcanzar las prestaciones de Renault: “Hasta ahora, Honda nos ha sorprendido positivamente, también en términos de dedicación y entusiasmo. Creo que han aprendido de los errores que ciertamente sucedieron. Hasta ahora, de acuerdo con los bancos de pruebas, el motor es fiable. Creo que será posible que el motor alcance el nivel de Renault a mitad de temporada”.

Williams Martini Racing 2018



El director técnico de la escudería Williams, Paddy Lowe, contrató al ex jefe de aerodinámica del equipo McLaren, Doug McKiernan, como su ingeniero jefe, con quien ya trabajó en McLaren. McKiernan empezó su carrera en BAE Systems, donde se especializó en el diseño de alas y ganó experiencia en dinámica de fluidos.

Lowe viene de Mercedes, su anterior destino. Acerca de 2018 él dijo: "No hacen falta cambios radicales, además de que no es mi estilo llegar y arrasar con todo creando una revolución. No lo encuentro necesario ni efectivo. La realidad es que lo que he encontrado al llegar aquí es un buen equipo, y hacer las cosas bien es de lo que trata la evolución: esa es la buena dirección. Vamos a llevar a cabo medidas que fortalezcan nuestras partes más débiles con el enfoque y las prioridades bien colocadas. No hay nada particular que pueda subrayar, y si lo hubiera tampoco lo describiría".

"Lo que sucede es que la diferencia entre equipos grandes y pequeños se basa en la diferente disposición para responder ante las restricciones del presupuesto. En esta cuestión, la alta capacidad de un equipo como este para discriminar tareas con buen discernimiento es clave para la competición. Elaborar los juicios convenientes acerca de las cosas que valen la pena hacer ya, y las que dejarás pasar un día más es vital para nosotros", explicaba Lowe.

Haas F1



A pesar de haber difundido su VF-18 antes de lo previsto y por sorpresa, Haas recién comenzó con el motor Ferrari C37 el 20/02.

"¡Arrancamos el motor con éxito hoy! ¿Quién está listo para ver al VF-18 en pista?", han compartido esta madrugada en su cuenta oficial de la red social Twitter.

A pesar de BP Castrol es el proveedor de Renault, McLaren ha alcanzado un acuerdo con Petrobras para la próxima temporada.