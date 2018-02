Sacan 3 formaciones de la Línea B por tener un material cancerígeno

A partir de esta noticia, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) y Metrovías -las empresas de la Ciudad que tienen a su cargo la administración de la red de subtes- decidieron sacar de circulación tres formaciones de la Línea B como medida preventiva. Se trata de tres formaciones CAF 5000 adquiridas en 2011 y que estaban en circulación desde abril de 2013.

En el anuncio que circuló durante las últimas horas se aclaró que este componente no representa riesgo para los pasajeros ni para los operarios si no es manipulado. Desde Sbase dicen que Metro Madrid aun no confirmó ni desmintió la presencia de asbesto en las unidades, un material prohibido en ambos países.

Asbesto es el nombre que se da a seis minerales de origen natural que existen en el medio ambiente como manojos de fibras que pueden separarse en hilos delgados y duraderos para usarse con fines comerciales e industriales. Estas fibras son resistentes al calor, al fuego y a las sustancias químicas y no conducen electricidad. Por estas razones, el asbesto se ha usado extensamente en muchas industrias. Otros minerales como el asbesto se encuentran en el ambiente natural. Según informaron desde Sbase, esto no afectaría la frecuencia del servicio.

Si los productos que contienen asbesto se sacuden, fibras pequeñas de asbesto se desprenden en el aire. Cuando se inhalan las fibras de asbesto, es posible que se alojen en los pulmones y que permanezcan ahí por mucho tiempo. Con el tiempo, las fibras pueden acumularse y causar cicatrices e inflamación, lo cual puede dificultar la respiración y llevar a serios problemas de salud. El asbesto ha sido clasificado como una sustancia que causa cáncer por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), por la Oficina de Protección Ambiental (EPA) y por la Oficina Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

"Se trata de los modelos (CAF serie) 5.000 y 2.000, de entre 35 y 40 años, de las líneas 1, 6 y 9", describió El País , que junto con El Mundo, alertaron sobre la peligrosidad para la vida humana del amianto. "Quienes sí tienen que tener cuidado son los encargados del mantenimiento de los trenes" , sostuvieron.

Fuentes del sector informaron que Sbase desembolsó USs 550.000 por cada coche adquirido, incluyendo el flete, las adaptaciones locales y el IVA. Al momento de la firma del contrato, El País publicó: "Metro de Madrid se frota las manos con los 4.200.000 de euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo".

El sitio especializado En el Subte reveló que en la línea roja funcionan seis trenes CAF 5000. "Las formaciones tienen un historial de fallas y baja fiabilidad, habiendo provocado numerosas interrupciones de servicio desde que entraron en funcionamiento en la B. De hecho, la totalidad de esta flota había sido apartada de la línea, reingresando paulatinamente desde el 2017" , expresó el portal.