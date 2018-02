Marcha de Moyano: La indiferencia del Gobierno ante la furia gremial

El líder de Camioneros se encuentra actualmente enfrentado contra el Gobierno nacional e incluso ha respondido a través de irónicas declaraciones y cartas personales al Presidente Mauricio Macri. Este miércoles, 21/02, Moyano ha convocado a una marcha en el centro porteño, que tras el paso de los días y cuando se acercaba la fecha de la manifestación fue perdiendo fuerzas por las "bajas" que se dieron muchos gremios en la decisión de no acompañar al gremialista, sin embargo, los que adhieren aseguran que la avenida 9 de Julio se llenará de gente con reclamos comunes y justos para el Estado. Por su parte, el Gobierno se muestra indiferente ante la concentración "si llena la 9 de Julio no pasa nada, es algo típico que no cambia nada", dijo la ministra de seguridad Patricia Bullrich. Los conflictos gremiales y la confrontación con el Gobierno son costumbre en la Argentina, pero actualmente parece que de a poco van perdiendo consistencia, incluso, apoyo de la sociedad en general, que cada vez que se pauta una manifestación en la ciudad, padece las tediosas consecuencias, como por ejemplo, el colapso del tránsito. ¿Cambiará en algo la marcha de este miércoles 21/02?

