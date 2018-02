Confirmaron la condena a Alexis Zárate de 6 años de prisión por “abuso sexual”

Alexis Zárate se encuentra afuera del país y deberá regresar a la Argentina para cumplir la pena de seis años y medio de prisión por “abuso sexual” luego de que la Cámara de Casación Penal de La Plata ratificara este martes (20/02) el veredicto dado el 18 de septiembre por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El jugador fue denunciado por Giuliana Peralta, que lo acusó de violación en 2014. La joven declaró que en esa época estaba de novia con un ex compañero de Zárate, Martín Benítez, y que se quedó dormida en el departamento junto a él, cuando se despertó y dio cuenta que el acusado la estaba violando.

Por el momento, el futbolista no quedará detenido porque le quedan aún dos instancias para apelar la decisión de la justicia: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la de la Nación.

En varias oportunidades, el futbolista insistió sobre su inocencia en que “desde el primer día estuve muy tranquilo y siempre confié en Dios, que siempre es el que más me libera de todo esto y no deja que me influya nada malo”.

La abogada querellante, Raquel Hermida Leyenda, apeló la decisión de que quede libre, reclamando la duplicación de la pena y la reclusión inmediata del futbolista situación que, por ahora, quedó descartada.

Alexis Zárate no se encuentra ni en el país, ya que milita en un club de Letonia, que se encuentra de pretemporada en Chipre. Ambos países no tienen tratado de extradición con Argentina.