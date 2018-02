Díaz Gilligan apuntó contra el periodista que develó su cuenta en Andorra

Después de la renuncia de Valentín Díaz Gilligan por una cuenta en Andorra no declarada, el periodista que lo descubrió, José María Irujo, reveló que el subsecretario general de la Presidencia le envió un mensaje de WhatsApp.

"Ayer el propio Valentín Díaz, sorprendentemente me envió un mensaje por Whatsapp recriminándome por mi trabajo. No me gustaría dar detalles. Pero me parece llamativo que sea incapaz de comprender que una persona que se dedica a la política no debe tener un paraíso fiscal en un país como Andorra", aseguró el periodista en el programa radial Wake Up.

Andorra cerró el año pasado la Banca Privada d'Andorra (BPA) luego de que Estados Unidos denunció que allí se lavó dinero de narcotraficantes mexicanos, funcionarios venezolanos y mafiosos chinos. En ese banco, Díaz Gilligan abrió una cuenta en 2012 para administrar 1,2 millones de dólares.

Díaz Gilligan fue el principal representante, accionista y tenedor de Line Action". El ahora ex subsecretario general de Presidencia abrió esa cuenta cuando trabajaba para el Gobierno porteño que en ese momento encabezaba Mauricio Macri.

"Fue una investigación independiente. Nos dijo que no era propietario de la cuenta, nos mintió. Él declaró que era cuenta de un amigo pero nos pareció llamativo que vendiera la sociedad 11 meses después de ocupar su cargo. La renuncia de este señor era inevitable", manifestó.

"Me sorprende que este señor sea incapaz de comprender que ha cometido un error, que este tipo de actividades no son aceptables hoy en día en un país como Argentina, me parece que no lo comprende", dijo.

Joaquín Gil reafirmó que la plata que había en la cuenta de la Banca Privada de Andorra era del ahora ex subsecretario. Y dijo que su descargo “no tiene sentido”.

