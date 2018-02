La oposición en River pidió que Díaz Gilligan sea removido como vocal titular

No soplan buenos vientos en River a causa del mal momento futbolístico que atraviesa el equipo comandado por Marcelo Gallardo en el reinicio de la Superliga Argentina de Fútbol 2017/2018 que se suma a lo ocurrido el último domingo en el partido que empataron el ‘Millonario’ y Godoy Cruz 2-2 en el que quedó en evidencia el pésimo arbitraje de Jorge Baliño del que se sembraron sospechas para beneficiar a Boca Juniors, puntero del Superliga, que incluyeron cánticos en el estadio Monumental en contra del presidente de la nación, Mauricio Macri.

En medio de este tenso panorama, la Comisión Fiscalizadora de River Plate le pidió este martes (20/02) al presidente Rodolfo D’Onofrio, mediante una carta, la remoción Valentín Díaz Gilligan, al cargo de vocal titular del club de Núñez.

Díaz Gilligan tuvo que renunciar a su función de subsecretario de la Presidencia de la Nación luego de que se le descubriera una cuenta sin declarar con más de 1.000.000 de dólares en Andorra, por incompatibilidades en el puesto.

La carta, firmada por Horacio Roncagliolo, Guillermo Maffeo, Daniel Baldevere y Daniel Lisera, fiscalizadores titulares y miembros de la oposición, argumenta que Valentín Díaz Gilligan “es incompatible con su cargo en la Comisión Directiva del club, con sus funciones reconocidas en sociedades dedicadas a la intermediación deportiva”.

El ahora ex-funcionario del Gobierno Nacional es parte del partido oficialista que ganó las últimas elecciones con un amplio margen, pero luego de este pedido formal podría tener las horas contadas dentro de la Comisión Directiva del club de la ‘Banda Roja’.

Díaz Gilligan declaró, una vez destapada la revelación, que ese dinero (1,2 millones de dólares) es en realidad del empresario uruguayo Francisco ‘Paco’ Casal, dueño del canal GolTV, del que también es socio Enzo Francescoli. Por esta razón, la Comisión ve una incompatibilidad de funciones.

El ex funcionario de Cambiemos explicó a la prensa, antes de renunciar, que el dinero de la cuenta no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo, el polémico empresario e intermediario de futbolistas ‘Paco’ Casal, porque “tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía”.