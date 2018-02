Prostitutos contra la crisis: De Chávez a Maduro

1. "A las 8 a.m. comienza la faena de Miguel, un joven de 28 años que también suma dos carreras universitarias -Técnico en Informática e Ingeniería Civil-, quien se desempeña en un cargo medio dentro de una cadena de farmacias durante la semana, a excepción de los días que dedica a su otra fuente de ingreso, el “prepago”, la modalidad de prostitución donde “primero se paga y después se cumple”, como él mismo explicó. Relató que su inicio en este estilo de vida comenzó después de que una ex pareja suya, que se dedicaba a ese oficio, le mostró lo lucrativo del negocio que en ese momento, confesó, desconocía totalmente. “A veces es complicado, pero el final termina siendo parte de tu vida. Todo lo que te brinde comodidad y sobre todo soporte económico es importante”, comentó. (...)".

2. "El joven de 38 años es Administrador, residente de una humilde vivienda en Santa Teresa del Tuy. Contó que en diciembre tenía planificado irse del país con unos ahorros que no alcanzaron para irse a República Dominicana. “Trato de ser un padre responsable. Yo me separé hace años de la madre de mi hija, pero he velado porque no le falte nada. Los Cesta Tickets se los doy completo mensualmente, le hago su mercado completo. Mi hija no tiene lujos pero no he permitido que pase hambre, este dinero que me gano me sirve para vestirla, calzarla, y darle de comer”, aseveró. Asimismo, narró que entró al negocio por una conocida de su barrio que se dedica a la prostitución. Ésta le dijo que quien maneja la agencia donde ella trabaja contrataba hombres, se presentó y el “jefe” le dio una noche como prueba. Gustó y de ahí se ha mantenido desde febrero de este año. (...)".

3. "Taylor Sebastián Durán —nombre de oficio— es uno de los ocho hombres que se dedican al trabajo sexual por los alrededores de Plaza Venezuela. A sus 20 años tiene antigüedad en el campo. “Son cinco años en la calle y ahora quiero ofrecerme en sitio web como Latin Chicos. Porque uno corre mucho peligro, tanto por los abusos policiales, como por los ladrones. Nos golpean y nos roban. Esto es muy peligroso y ya no es lo mismo que antes. Además hay mucha competencia”, dijo Taylor, con una voz grave que contrastaba con su 1.72 de estatura. Su figura morena y delgada destaca bajo la luz ambarina de los postes. A eso de las 6 p. m., comienza su rutina diaria por los alrededores de Plaza Venezuela, a la altura del banco Mercantil de la avenida Solano, o detrás del edificio de La Previsora. (...)".

4. "La denuncia fue presentada por la fundación venezolanos en Cúcuta, quienes desde hace seis meses, trabajo con los ciudadanos que han emigrado desde Venezuela y se han radicado en la ciudad. Desde 10 mil hasta 50 mil pesos, se pagan por los servicios y acompañantes venezolanos, quienes ante la falta de trabajo y necesidad de adquirir dinero, para comprar alimentos se dedican a esta labor. Paola Quintero, integrante de la fundación Venezolanos en Cúcuta aseguró "hemos tenido información que los hombres están ejerciendo la prostitución y pues desafortunadamente, por cualquier dinero que les ofrecen ellos acceden. La preocupación de nosotros es que presenten de pronto enfermedades y las riñas, que se presentan por defender su terreno, entre colombianos y venezolanos".

La prostitución siempre ha sido un tema que está latente en todas las sociedades del mundo. Para nadie es un secreto vender placer, a través del cuerpo, es para obtener un beneficio económico.

En Caracas, Venezuela, existen zonas en las que mujeres, hombres y transexuales esperan para realizar “el intercambio”. Sin embargo, dada la era cibernética, lo que se veía en las calles ahora se aprecia en las redes sociales.

Ciertamente, no era frecuente que fuesen los hombres los que ofreciesen servicios sexuales. Y si los daban, existía el prejuicio de que ellos eran homosexuales.

Sin embargo, eso no es cierto del todo, puesto que hombres heterosexuales, con una familia constituida y empleado “estable”, prestan una “gran variedad” de servicios a través de aplicaciones o webs para “rebuscarse” y así mantener a su núcleo familiar.

Muchas personas aseguran que el Gobierno venezolano ha sido “heredero” de todos los errores “del comunismo cubano”, pues ahora muchos hombres se prostituyen para “sobrevivir ante la crisis, tal cual ocurre en Cuba”.

Igualmente, la falta de empleo en Venezuela a causa del cierre de más de 8.000 empresas a lo largo del mandato chavista, según datos ofrecidos por la Cámara de Industriales de Venezuela (Conindustria), ha generado que vender el cuerpo “sea la salida” para muchas personas, incluyendo hombres.

La crisis lo empujó

Norberto Luján, nombre ficticio en resguardo de su identidad, de 40 años, está casado y tiene dos hijos. Trabaja en una empresa privada y su salario “no alcanza para llevar comida a casa, pagar colegio y demás servicios”.

Sostuvo que la crisis económica lo “empujó” a entrar a una página web donde transmiten personas desnudas y así ofrecer servicio a hombres, mujeres y/ o parejas. “No me gustan los hombres, pero la necesidad ha hecho que deba dejar de lado el machismo para sacar adelante a mi familia”, dijo.

Contó que tiene poco tiempo en esta “doble vida”, porque nunca tuvo la necesidad de recurrir a esta forma “de trabajo”, porque antes ganaba bien con la labor que desempeña.

Acotó que realiza “reales” si el cliente tiene lugar donde él pueda llegar. “Mi esposa no sabe que hago esto. Soy nuevo y he tenido tres clientes: El primero, fue un servicio que pidió un señor para su esposa. El segundo, fue tener intimidad con otro hombre y el tercero, esa persona me hizo sexo oral”.

Luján apuntó que tiene varias tarifas para su servicio, el cual va desde Bs. 1.000.000 (US$ 4.26, calculado a la tasa paralela que impera en el país, la cual se ubicó para el momento de la redacción de esta nota en Bs. 234.699 X US$ 1) hasta Bs. 20.000.000 y “más, dependiendo lo que quiera el cliente”.

Por dejar que le hagan sexo oral cobra Bs. 1.000.000, pero si el cliente desea ser penetrado por 30 minutos, cobra Bs. 5.000.000. Si es un trío por una hora y media, pide Bs. 15.000.000 y si es por cuatro horas, su tarifa es de Bs.20.000.000 o más, dependiendo de la capacidad económica que tengan los solicitantes.

El hombre se describió como una persona seria, honesta, trabajadora, agradable y muy discreta. Además, tiene tres normas básicas que “nunca rompe”: No besa, no se deja tocar el ano y siempre utiliza preservativo.

No es tabú la prostitución masculina

La psicóloga clínica Ana Isabel Ruiz señaló que en situación de guerra o crisis económica algunas personas sacan rasgos de personalidad que se activan en este tipo de situaciones. “La gente empieza a sacar su lado perverso. Vender su cuerpo en las redes se debe a que es lo que está de moda y es lo que marca la pauta”.

Puntualizó que “comercializar el cuerpo siempre ha sido la manera de algunas personas de conseguir el dinero. En las situaciones bélicas pueden sacar instintos asesinos a pesar de que en su vida hayan disparado”.

Inició por curiosidad

Ángel Gabriel, nombre ficticio para proteger su identidad, de 38 años, está casado y reveló que llegó a una página para adultos por su esposa. “Empezamos a transmitir los dos juntos, pero ahora lo hago solo. Ella está en otro estudio”, resaltó.

Esta pareja de venezolanos emigró a Colombia hace un año por la grave situación económica, política y social que atraviesa Venezuela. “Saco hasta 500 mil pesos quincenales solo yo, sin contar lo que hace mi esposa”.

Tienen siete meses “cumpliendo fantasías” a quienes le den las más altas propinas. “Soy topógrafo de profesión, pero fui escolta (N. de la R.: guardaespaldas), paramédico, constructor y dada la crisis en el país pues decidí junto a mi esposa irnos, luego que perdiera todo lo que teníamos en Venezuela tras ser víctima de un secuestro”.

“No ponen esos rasgos en evidencia”

Ruiz manifestó que “hay rasgos de perversión del manejo del cuerpo por intercambio de dinero. No ponen esos rasgos en evidencia hasta que la persona se ve perturbada y presionada por la situación. Siente que su cuerpo es una expresión para conseguir el dinero”.

Esgrimió que no hay tabú en saber que un hombre se prostituye “hace rato con crisis o sin crisis ya se ha aceptado socialmente que el hombre pueda ser homosexual, bisexual, transexual, pansexual, etc. Incluso, las leyes han cambiado y se acepta matrimonios entre personas del mismo sexo, con mayor aceptación hacia el hombre como fenómeno social”.

“Incluso, en el manual de la clasificación de las enfermedades mentales DSM-IV y V, ya no entra en la clasificación como trastorno, sino con diversidad sexual sin que eso sea algo patológico”, expresó.