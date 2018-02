"No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola"

Las bombas eran hechas por Theodore John Kaczynski en su taller: un conducto de metal, con forma de tubo o cañón, de 25 mm de diámetro 230 mm de largo. La bomba contenía pólvora sin humo, y la caja y bujías que sellaban el extremo del cañón estaban tallados a mano en madera.

La mayoría de las bombas-tubo usan extremos de metal ensartados: los de madera no son lo suficientemente resistentes para permitir una gran cantidad de presión en el tubo, por lo que la explosión provocada es menor, esto es algo que el profesor iría modificando con el el tiempo.

A este primer atentado le siguieron otros, dirigidos a agentes de aerolíneas. En 1979 colocó una bomba en el equipaje del vuelo American Airlines Flight 444, un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington D.C. Afortunadamente un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que la bomba no explotara y tan sólo largara humo, lo que dió tiempo al piloto de hacer un aterrizaje de emergencia y evacuar a los pasajeros.

El personaje

Nacido el 22/05/1942 en Chicago, Illinois, hijo de Theodore Richard Kaczynski y Wanda Dombek, Theodore John Kaczynski completó sus estudios primarios entre el Colegio de Educación Elemental Sherman y el Evergreen Park Central. Un test de inteligencia en 5to. grado demostró que tenía un cociente intelectual de 167, y pudo saltearse directamente el 7mo. grado.

Con la ayuda de una escuela de verano de inglés, completó sus estudios de bachillerato 2 años antes de lo habitual. Le animaron a solicitar el ingreso a Harvard, donde fue admitido en el otoño de 1958 a la edad de 16 años.

Unabomber



Kaczynski tenías ideas de contrarrevolucionario de corte radical: la violencia era justificable cuando el enemigo era tan superior. Sin embargo, su objetivo nunca fue 'sumar' gente a su causa ni iniciar algún tipo de guerra. Totalmente un lobo solitario.

Neoludita -partidario de la corriente filosófica del neoludismo que se opone al desarrollo tecnológico y científico de la sociedad moderna-,​ el matemático se autodenominó "fóbico a la tecnología" porque podía robar su privacidad.

'Ted', tal como le llaman sus allegados, era un genio de las matemáticas. Él se graduó de Harvard y obtuvo un doctorado (PhD) por la Universidad de Michigan. Se convirtió en profesor ayudante en la Universidad de California, Berkeley, a los 25 años, pero dejó el puesto 2 años más tarde, en 1969.

En 1971 decidió dejar todo atrás y mudarse a un pequeño refugio en los bosques de Montana, sin luz ni agua corriente. Kaczynski buscaba aprender todo lo necesario para sobrevivir a un mundo él que estaba convencido no sobreviviría al avance de la tecnología y la rápida destrucción del entorno natural.

Su método solitario le permitió ser un fantasma para la ley, y se mantuvo prófugo durante 17 años, durante los cuales envió 16 cartas bomba a universidades, líneas aéreas, científicos y empresas, con un resultado de 3 víctimas fatales, heridos e incontables daños materiales: el terrorista más buscado de América. Investigarlo demandó del FBI el mayor presupuesto de su historia.

Historia de Theodore Kaczynski



Sobran científicos y matemáticos con historias trágicas, con suicidios y asesinatos:

> -Giovanni Aldini, quien experimentó con la electricidad, conectando cuerpos sin vida de personas y animales a baterías para demostrar que la electricidad era la base de la vida.

> Harry Harlow, famoso por utilizar a monos y exponerlos a todo tipo de torturas, algo por lo que se le ha llamado "el Mengele de los monos", Mengele fue el terrible científico nazi del Holocausto.

> Sidney Gottlieb fue otro de estos personajes, director de la división química de la CIA y a su vez responsable de muchos de los experimentos de control mental, trató de encontrar drogas capaces de hacer "reventar la psique humana hasta tal punto que ésta admitiera cualquier cosa". Fue el creador del famoso Proyecto MK Ultra, importante recordar esto.

Ricardo Piglia, escritor y crítico literario argentino, estudió el caso Unabomber, y es autor de una de las opiniones más compartidas.

Piglia fue un poco más allá y descubrió que Theodore había leído a Conrad. En especial el texto, 'El agente secreto': un atentado con una bomba es planificado para dañar al “fetiche sacrosanto” que representa la ciencia. Un objetivo externo de las frecuentes pasiones humanas, un escenario perfecto para lograr ser escuchado. Esta fue la línea que siguió el Unabomber por más de 15 años, atentar contra lo que él denominaba el mal mayor: la tecnología y sus representantes.

Kaczynski, siendo alumno de Harvard, a los 16 años participó en un programa secreto e ilegal de la CIA que se creó en 1953. Su primer director fue Gottlieb y consistió en una serie de maniobras farmacológicas, físicas y psicológicas para producir control mental, quebrar la personalidad y poner a prueba la resistencia psicológica frente a tormentos.

Unabomber



Uno de los psiquiatras responsables del programa, Donald Cameron, a través de sus experimentos brindó las bases para la confección del manual de tortura psicológica de la CIA. No era un científico loco precisamente, de hecho en el período 1952-53 se convirtió en el primer presidente de la Asociación de Psiquiatría Americana. En el programa MK Ultra se utilizaron drogas como el LSD, PCP y técnicas de dominio psicológico como la privación sensorial, aislamiento e hipnosis.

Tras su primer ataque, en 1978, en 1799 no fue por menos, Salt Lake City el 20 de febrero y el Boeing 727 de American Airlines el 15 de noviembre, la gran frustración de Kaczynski era no lograr una bomba mortal, no bastaba con el daño, más allá de físico, sino social e ideológico que lograba, el Unabomber quería cobrarse vidas.

Fueron 17 años de ataques sin que el FBI pudiera conocer siquiera la identidad del matemático, y esto en realidad no cambió, sino que fue su hermano quien logró descubrirlo. Fue en 1995 cuando el Unabomber prometió no volver a atacar si los diarios New York Times y el Washington Post publicaban su manifiesto: "La sociedad industrial y su futuro".

El entonces desconocido terrorista justificó sus atentados en nombre de la preservación de la humanidad y la naturaleza frente a las agresiones de la ciencia y la tecnología. El manifiesto de Unabomber llamaba a una revolución mundial contra las consecuencias de la sociedad moderna y castigaba a la Revolución Industrial, argumentando que sus consecuencias han significado un desastre para la humanidad.

El gran error del matemático llegó en uno de los párrafos en los que se permitió usar una frase demasiado personal e íntima: "No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola", lo que llamó automáticamente la atención de su hermano, quien, con una mezcla de tristeza y duda, alertó a la policía.

Kaczynski fue detenido en abril de 1996 y, a cambio de no recibir la pena de muerte, acordó con el juez aceptar su culpabilidad de todos los cargos. Así Theodore fue condenado a cuatro cadenas perpetuas, más 30 años de prisión adicionales por la muerte de tres personas y las graves lesiones causadas a otras dos.

Fue recluido en la prisión ADX Florence, "La Alcatraz de las Rocosas", una prisión federal de máxima seguridad. Una prisión de 490 celdas individuales, donde los presos pasan 23 horas diarias dentro de sus celdas, las cuales tienen unas dimensiones de 2 x 3,5 metros y están construidas casi enteramente de hormigón, incluyendo la cama.