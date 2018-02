Por qué la hermana de Kim canceló un encuentro con Pence a último momento

Según el departamento de Estado de Estados Unidos, el vicepresidente, Mike Pence, tenía planeado reunirse secretamente con la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, y con el jefe de Estado nominal de Corea del Norte, Kim Yong-nam, durante la apertura de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, Corea del Sur, el 10/2. Pero el encuentro nunca llegó a producirse porque los líderes norcoreanos cancelaron apenas 2 horas antes.

Durante el viaje de Pence a los Juegos, "surgió la posibilidad de un breve encuentro con los líderes de la delegación norcoreana", dijo Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado. El vicepresidente “estaba preparado a aprovechar esa oportunidad y plantear la necesidad de que Corea del Norte renuncie a sus programas ilícitos nucleares y de misiles balísticos”, pero “en el último momento, los funcionarios (norcoreanos) decidieron no seguir adelante con la cita. Lamentamos su fracaso en aprovechar esta oportunidad. No pediremos perdón por los valores americanos, por llamar la atención sobre los abusos de derechos humanos, o por hacer el duelo por la muerte injusta de un joven estadounidense." La oficina de Pence también admitió que la reunión estuvo prevista.

Según The Washington Post, la cancelación llegó luego de que Pence usara su viaje para denunciar las ambiciones nucleares del Norte y anunciar sanciones "más duras y agresivas" contra el régimen, al tiempo que daba pasos para solidificar la alianza de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur. Antes de partir, Pence había asegurado que "aprovecharía cada oportunidad" para evitar que corea del Norte utilizara los Juegos de Invierno para propagandearse. Ya en destino, se reunió con desertores del Norte y visitó un monumento a las víctimas del barco de guerra Cheonan, que se especula podría haber sido hundido por un torpedo norcoreano -nunca se comprobó-. Además, invitó a Fred Warmbier, el padre de Otto Warmbier, a la ceremonia de apertura. Otto estuvo detenido en Norcorea durante más de 1 año y fue regresado a Estados Unidos en coma, sufriendo daño cerebral, en junio. Murió poco tiempo después.

Al mismo tiempo, la hermana de Kim Jong-un invitó al Presidente surcoreano, Moon Jae-in, a Pyongyang, para comenzar conversaciones "pronto". Este desarrollo podría preocupar a Washington, que opta por un enfoque de "máxima presión" a Kim para que resigne las armas nucleares. "Las acciones de Pence y su retórica en la previa de las Olimpiadas, contrastó con la imagen del progreso que está siendo promovida por los surcoreanos, que hubiesen estado deseosos de involucrar a Estados Unidos en charlas directas con el Norte", escribió Ashley Parker del Post.

El encuentro entre Pence y los enviados de Kim, según Macarena Vidal Liy del diario El País, hubiese tenido lugar en la Casa Azul, el palacio presidencial al que Moon había invitado a la delegación norcoreana para un almuerzo informal. A la cita hubiesen asistido, por el lado de USA, además de Pence, un representante del Consejo de Seguridad Nacional, uno de los servicios de inteligencia y el portavoz del vicepresidente, Nick Ayers, indicó un alto funcionario de la Casa Blanca al Post. La delegación norcoreana iba a estar compuesta por, además de la hermana de Kim y el jefe de Estado nominal, posiblemente un 3º alto funcionario.

Durante los Juegos, Pence estuvo sentado a unos pocos metros de Kim Yo-jong, pero no conversaron. El vicepresidente había explicado la semana pasada: "No evité a la hermana del dictador, pero la ignoré. No me parecía que correspondía que USA le prestara atención alguna a ella en ese foro."