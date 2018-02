Un nene fue mordido por un murciélago con rabia en Mar del Plata

Un nene de 6 años que estaba de vacaciones en Mar del Plata con su familia fue mordido por un murciélago en la pileta de la casa que habían alquilado en la zona de Playa Grande.



Su papá lo llevó a la dirección de Zoonosis, donde se le realizaron las pruebas y se inició un tratamiento preventivo. Los estudios revelaron que el murciélago tenía rabia.



El chico empezó el tratamiento en Mar del Plata y lo terminará en el hospital de la Cuidad de Buenos Aires, dónde vive.



El subsecretario de Salud del municipio, Pablo De la Colina, aseguró que estaban alertas porque ya se habían detectado "algunos casos producto de mordeduras de murciélagos, pero en animales domésticos".



El funcionario pidió también a la población que vacune a sus animales y que "ante la mordedura de cualquier animal (murciélago, gato o perro) concurra a Zoonosis".

El hecho ocurrió hace dos semanas, pero trascendió en las últimas horas, cuando autoridades municipales confirmaron que el murciélago tenía rabia. “Lo mejor hubiera sido no tocarlo, sino contenerlo en algún envase para no tener contacto con el animal”, dijo la jefa del Departamento de Zoonosis, Patricia Hollman, en declaraciones a LU6 Radio Atlántica.



Según contó la funcionaria a partir del relato que hizo el padre de la víctima, el niño quiso rescatar al murciélago para que no se ahogara. En ese momento sufrió la mordedura. De inmediato, su padre puso al animal en un frasco y lo llevó a Zoonosis, que lo derivó al Instituto Esquivel, que ayer confirmó el resultado positivo para la rabia.



“El nenito está terminando su tratamiento en Buenos Aires. Se hicieron los contactos con el hospital Durand”, comentó Holman.



Por su parte, hoy habrá un operativo de Zoonosis para vacunar a perros y gatos a entre 200 y 300 metros del punto en que se encontró el animal, en Aristóbulo del Valle y Gascón, según publica el diario local La Capital.



Hollman aclaró que los resultados positivos de rabia en Mar del Plata y la provincia “están dentro de los estándares normales”. Y, para transmitir tranquilidad, acotó: “No estamos en una epidemia, está dentro de lo esperado”.