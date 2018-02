Tinelli también contra Macri/Angelici: “El poder del fútbol está manejado por Boca”

El ex vicepresidente de San Lorenzo de Almagro y conductor televisivo, Marcelo Tinelli, pronunció este miércoles (21/02) fuertes declaraciones contra los arbitrajes y no pudo evitar referirse a la gran polémica de los últimos días en torno a la actuaciones de los réferis en el fútbol argentino y el supuesto beneficio a Boca por la cercanía al gobierno de Mauricio Macri. En un reportaje que concedió a Radio Mitre, el empresario televisivo expresó que “con respecto al fútbol, tengo una sensación que me quedó cuando estaba luchado para ser presidente de la AFA y en ese momento se eligió esto. Yo no creo que Macri tenga que llamar a nadie o que el presidente de la AFA tenga que llamar a un árbitro. Sí me parece que con tanto poder que ha tomado Boca en la AFA, algunos árbitros pueden dirigir condicionados. No porque les digan lo que tienen que cobrar. Estas cosas generan suspicacias”.

