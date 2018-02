"Nadie está tan vacío como el que cree que está lleno."

El miércoles 21/2, a sus 99 años, murió William Franklin "Billy" Grham, Jr., tras haber predicado durante 70 años y haber sido consejero espiritual de una docena de presidentes estadounidenses. Así lo informó su familia a medios locales. Graham, conocido como el "televangelista", falleció en su casa en Montreat, en Carolina del Norte -el sureste estadounidense-, dijo Jeremy Blume, portavoz de la Asociación Evangelística Billy Graham. Evangélico bautista, Graham predicó personalmente el evangelio a más gente que nadie en la historia. Su equipo afirma que más de 3,2 millones de personas respondieron a la invitación de aceptar a Jesucritsto como su salvador personas en sus campañas, explica Wikipedia. Figura 4º en la lista Gallup de personas admiradas en el siglo XXI.

Se convirtió en una celebridad hacia fines de los '40 debido a sus apasionados sermones -transmitidos por radio y televisión-, explica el diario El Mundo de El Salvador. Desde ese momento y hasta el año 2000, predicó por varios puntos del planeta, incluidos la Unión Soviética, China, y hasta Corea del Norte en 1992 y 1994. Graham conoció a los personas más importantes de nuestra época, incluidos la reina Isabel II, el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa. En 2008, la audiencia de Graham durante toda su vida, incluyendo las emisiones de radio y televisión, superó los 2200 millones, afirma Wikipedia.

El "televangelista" cultivó amistad con todos los presidentes estadounidenses desde Harry Truman (1945-1953), sin importar si fueran demócratas o republicanos. Tuvo una relación estrecha con Richard Nixon (1969-1974) y George H. W. Bush (1989-1993). Tras los atentados del 11/9/2001, fue el encargado de brindar el discurso principal en la Catedral de Washington en el llamado "Día Nacional de Oración y Recuerdo".

George W. Bush llegó a confesar que dejó de beber y “encontró el camino de Dios” gracias a Graham. "Reconforta el alma", dijo Bush hijo sobre sus conversaciones con el predicador evangélico en 2002.

El actual Presidente estadounidense, Donald Trump, twitteó en su honor: "El GRAN Billy Graham está muerto. ¡No había nadie como él! Será extrañado por los cristianos y por todas las religiones. Un hombre muy especial". Mientras que el vicepresidente, Mike Pence, agregó: "El ministerio de Billy Graham para el evangelio de Jesucristo y su voz sin igual, cambiaron las vidas de millones. Lamentamos su muerte pero sé con absoluta certeza que hoy escuchó esas palabras, 'bien hecho, buen y fiel servidor'".

Nacido el 7/11/1918, hijo de William Franklin Graham y Morrow Coffer, Billy creció en una granja productora de leche cerca de Charlotte, Carolina del Norte. Fue criado en la Iglesia Presbiteriana Asociada Reformada. Cuando en 1933 acabó la Ley Seca en USA, relata Wikipedia, su padre lo obligó a beber cerveza hasta vomitar junto a su hermana. Esa experiencia generó en ambos una aversión al alcohol y las drogas. Según su página web, al haber crecido durante la Depresión, Graham aprendió el valor del trabajo duro, pero también encontró tiempo para convertirse en un ávido lector.

Fue autor de incontables discursos, columnas en diarios y 24 libros, inlcuida una biografía. A los 16 años, Graham tomó un compromiso personal con Cristo, explica el portal. Esa decisión, el 1/11/1934, cambiaría el curso de su vida. Muchos años después, estudiando en lo que antes era el Instituto de la Biblia de Florida (ahora el Trinity College) en Temple Terrace, Florida, Graham sintió un fuerte llamado de Dios para convertirse en un predicador del evangelio. Tras un período de lucha, se comprometió con ese llamado. Continuó su educación en la Universidad Wheaton, cerca de Chicago, en el área de Antropología. Allí conoció a su futura esposa, Ruth McCue Bell, con quien tuvo 5 hijos. En 2005 había cedido a su hijo Franklyn el liderazgo de la Asociación Evangelista.

En sus palabras

Algunas citas inolvidables de Billy Graham:

"El valor es contagioso. Cuando un hombre valiente toma una posición, las decisiones de otros a menudo se refuerzan."

"Nada puede traer un verdadero sentido de la seguridad en el hogar, excepto el verdadero amor."

"Lee la Biblia. Trabaja duro y honestamente. Y no te quejes."

"La gratificación egoísta, el orgullo y la falta de verguenza por el pecado ahora son emblemas de la forma de vida americana."

"Quizás la mayor necesidad psicológica, espiritual y médica que toda persona tenga es la necesidad de esperanza."

"No hay nada malo con los hombres que poseen riquezas. El mal viene cuando las riquezas poseen a los hombres."

"En el mundo de hoy se enfatiza mucho el desarrollo del cuerpo y de la mente. Y aunque estas cosas son importantes, también tenemos un alma que necesita atención y cuidado."

"Nadie está tan vacío como el que cree que está lleno."

"Sin embargo, mientras más conocimiento adquirimos, menos sabiduría parecemos tener."

"Hay dos clases de felicidad. Una nos llega cuando las circunstancias son placenteras y estamos relativamente libres de problemas. El inconveniente con esta clase de felicidad es que es fugaz y superficial."

"Dios es inmutable en su amor. Él te ama. Él tiene un plan para tu vida. No dejes que los titulares de los periódicos te asusten. Dios todavía es el soberano, todavía está en el trono."

"Debemos hacernos tres preguntas antes de hablar: ¿Es verdad? ¿Es bueno? ¿Glorifica a Cristo?"

"Cuando se pierde la riqueza, nada se pierde; cuando se pierde la salud, algo se pierde; cuando se pierde el carácter, todo está perdido."

"El hombre tiene 2 grandes necesidades espirituales. Uno de ellos es el perdón. El otro es la bondad."

"Suponga que usted podría ganar todo en el mundo entero y pierde su alma. ¿Valió la pena?"

Y algunos honores twitteros

Crecí mirando películas cristianas que registraban testimonios de vida cambiadas por su ministerio. @BillyGraham será siempre un referente piadoso para mi./ Today we honor his legacy and ministry. pic.twitter.com/If5PrP0W1t